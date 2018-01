CSGT TP.HCM phối hợp bắt bị can truy nã

Đội CSGT An Lạc (thuộc PC67, Công an TP.HCM) vừa hoàn tất công tác bàn giao một đối tượng cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bến Tre xử lý theo quy định.



Đối tượng truy nã của Công an tỉnh Bến Tre đã được lực lượng CSGT TP.HCM hỗ trợ truy bắt.

Theo đó, chiều 16-1, trong lúc làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại vòng xoay Phú Lâm (quận 6), Đội CSGT An Lạc được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bến Tre yêu cầu phối hợp hỗ trợ bắt giữ bị can truy nã của Công an tỉnh Bến Tre.

Bị can đang di chuyển trên đường Kinh Dương Vương hướng về Công viên Phú Lâm.

Ngay lập tức, tổ CSGT báo cáo ngay về cho Ban chỉ huy đội xin tăng cường lực lượng hỗ trợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác phối hợp nhịp nhàng giữa hai đơn vị, tại khu vực dừng chờ xe buýt, khi đối tượng chuẩn bị lên xe buýt để tiếp tục việc bỏ trốn liền bị lực lượng chức năng khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.



Đối tượng Phúc tại Công an phường 12, quận 6.

Bị can bị áp giải về Công an phường 12, quận 6 để tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu cho biết đối tượng bị truy nã tên Nguyễn Văn Phúc (20 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, Bến Tre) bị TAND tỉnh Bến Tre kết án tội trộm cắp tài sản nhưng Phúc lại bỏ trốn khỏi địa phương.