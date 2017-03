CSGT xắn tay áo dọn dẹp hiện trường tai nạn

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 1A ách tắc nhiều giờ liền. Công tác giải phóng hiện trường được thực hiện nhanh chóng, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện Hóc Môn, Đội Cảnh sát giao thông An Sương… đã "xắn tay áo" cùng người dân dọn dẹp hiện trường sau tai nạn. Hình ảnh các chiến sĩ CSGT không quản ngại xúc từng mảnh vụn vỡ, quét từng góc đường…trả lại sự thông thoáng, an toàn, sạch sẽ cho đườn phố đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người chứng kiến.