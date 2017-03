CSKV làm, trưởng công an phường bị kiện

Ngày 19-8, TAND quận 12 (TP.HCM) đã mở phiên tòa hành chính xử vụ vợ chồng ông Lê Văn Nghiệp kiện trưởng Công an phường Thạnh Xuân (quận 12) vì cho rằng cảnh sát khu vực (CSKV) phường này cưỡng chế không đúng. Nói nôm na đối tượng bị kiện trong vụ này là hành vi của anh CSKV nhưng người bị kiện lại là trưởng công an phường, người quản lý anh CSKV.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hoãn xử để thu thập thêm chứng cứ làm rõ nội dung của vụ kiện.

Yêu cầu CSKV xin lỗi công khai

Tại tòa, ông Nghiệp trình bày: Năm 2010, Chi hội Cựu chiến binh tận dụng bãi đất trống trước cổng ĐH Văn Hiến làm bãi giữ xe và giao khoán cho vợ chồng ông làm. Ngày 7-9-2011, nhà ông đang giữ xe cho sinh viên thì anh Lê Văn Thành, CSKV khu phố 1, cùng dân quân phường xuống nhổ bẻ cây và cuộn dây của bãi giữ xe nhưng không hề thông báo, không lập biên bản và cũng không có người của UBND phường đi cùng.

Ông Nghiệp khiếu nại nhưng bị trưởng công an phường bác đơn. Quyết định bác đơn cho rằng trước đó UBND phường đã tiếp xúc, vận động lập biên bản xử lý, đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu nhưng vợ chồng ông không chấp hành nên ngày 7-9-2011, UBND phường đã cưỡng chế bãi giữ xe trái phép này. Tại buổi cưỡng chế, công an phường - trong đó có CSKV Thành, chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên, theo ông Nghiệp, trong công văn UBND phường phúc đáp tòa án (về việc xác minh việc cưỡng chế bãi giữ xe) lại khẳng định UBND phường không yêu cầu công an phường hỗ trợ tại khu vực này vào ngày đó. Như vậy công an phường, mà cụ thể là ông Thành đã tự ý cưỡng chế, tháo dỡ bãi giữ xe chứ không hề có sự chủ trì của UBND phường như quyết định bác đơn đã nói. Thực tế ngày đó cũng chỉ có ông Thành và các dân quân xuống “phá” bãi xe...

Từ đó, ông Nghiệp yêu cầu tòa tuyên hủy quyết định bác đơn nói trên của trưởng công an phường và buộc ông Thành phải xin lỗi công khai trước cuộc họp tổ dân phố. Đồng thời, ông Nghiệp còn yêu cầu ông Thành bồi thường hơn 17 triệu đồng về các khoản hư hỏng tài sản bãi giữ xe và tiền mất thu nhập.

Bên nói có, bên nói không

Đại diện bên bị kiện cho rằng người khởi kiện đang nhập nhằng hành vi hành chính và quyết định hành chính. Nếu khởi kiện hành vi cá nhân của ông Thành thì khác và nếu khởi kiện quyết định hay hành vi của trưởng công an phường thì khác. Vị này cho biết khi giải quyết khiếu nại, công an phường đã cho ông Nghiệp và ông Thành hòa giải nhiều lần nhưng không được nên trưởng công an phường mới bác khiếu nại.

Ngoài ra, người bị kiện yêu cầu HĐXX xem xét lại thời hiệu khởi kiện quyết định của trưởng công an phường và việc yêu cầu ông Thành xin lỗi có phù hợp không. Đại diện phường khẳng định ông Thành đi với UBND phường theo sự điều động của công an phường. Nếu người khởi kiện khăng khăng ông Thành sai thì phải có chứng cứ thuyết phục.

Một nhân chứng nhà gần bãi giữ xe nói trực tiếp nhìn thấy ông Thành chỉ huy và bẻ cây của bãi xe. Một nhân chứng khác là bí thư chi bộ khu phố cũng cho rằng không có việc cưỡng chế, trong vụ này CSKV đã lạm quyền...

Xác định tại tòa, ông Nghiệp nói mình khởi kiện trưởng công phường và buộc xin lỗi công khai vì hành vi tự ý tháo dỡ bãi giữ xe của CSKV Thành vượt quá chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của một CSKV.

Tương tự, luật sư của người khởi kiện cho rằng theo quy định,​ CSKV không có nhiệm vụ cưỡng chế. Vì vậy, hành vi của CSKV Thành rõ ràng đã vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn của một CSKV.

Tranh luận lại, đại diện công an phường cho rằng công an phường không sai, có việc cưỡng chế và có phân công ông Thành phối hợp. Còn phía UBND phường có sự tiền hậu bất nhất trong trả lời thì... họ không biết.

Sau khi nghị án, tòa quyết định thu thập thêm chứng cứ để làm rõ nên hoãn xử.

HOÀNG YẾN