Củ Chi, Cần Giờ: Xây không phép nóng như sốt đất nền

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn thông tin như thế tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội bảy tháng đầu năm 2017 trên địa bàn TP, do UBND TP.HCM tổ chức sáng 28-7.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, trong bảy tháng đầu năm nay tình hình xây dựng không phép khác với thời gian trước. Đó là tình trạng xây dựng không phép nổi lên ở huyện Củ Chi và Cần Giờ chứ không phải Bình Chánh như trước.



Ông Trần Trọng Tuấn nói tại cuộc họp. Ảnh: TÁ LÂM

“Tất nhiên, huyện Bình Chánh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng xây dựng không phép ở Củ Chi và Cần Giờ tương đồng với chuyện sốt nóng đất nền ở hai địa phương này”- ông Tuấn khẳng định.



Còn về sai phép xây dựng, ông Tuấn khẳng định đã tăng ở địa bàn có tăng số phép xây dựng.

Từ đó, trong những tháng cuối năm ông Tuấn cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa thanh tra Sở Xây dựng và thanh tra địa bàn quận huyện để xử lý tình trạng này. Đồng thời, cần tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng để hạn chế tình trạng xây dựng sai phép, phải kịp thời xử lý sai phạm nếu có.

Ông Trần Trọng Tuấn cho biết, trong quý III năm 2017, Sở Xây dựng sẽ ban hành bộ qui tắc ứng xử của Thanh tra xây dựng nhằm chấn chỉnh một số vấn đề còn tồn tại.

Theo báo cáo của UBND TP về kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, bảy tháng đầu năm đã tổ chức 12.223 lượt công trình xây dựng, đã phát hiện 361 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng (so với cùng kỳ tăng 20,7%). Trong đó, xây dựng không phép là 158 trường hợp (tăng 21,5% so với cùng kỳ), công trình sai phép là 129 trường hợp (tăng 31.63% so với cùng kỳ).