Cụ thể hóa việc thu hồi đất

Bốn nguyên tắc xác định giá đất Theo dự thảo mới nhất, giá đất do Nhà nước quy định phải đảm bảo nguyên tắc: Theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất…; theo thời hạn sử dụng đất; phù hợp với giá đất phổ biến của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã thực hiện thành công trong các trường hợp chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với thu nhập từ việc sử dụng đất; các thửa đất liền kề nhau có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất như nhau, có cùng mục đích sử dụng, cùng một thời điểm thì có mức giá như nhau. Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội a) Xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; b) Để thực hiện các dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; c) Để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị hiện có; chỉnh trang và phát triển khu dân cư nông thôn; thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở cho người có thu nhập thấp; d) Để thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); đ) Để thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia do QH quyết định chủ trương đầu tư; dự án, công trình quan trọng do Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. (Trích Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi)