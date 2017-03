Cử tri bức xúc chống ngập, ma túy

Các nội dung trọng tâm tại kỳ họp - UBND TP báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; trình đề án thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn TP; đề xuất tăng mức thu phí tại trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc; đề xuất mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP; trình đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đất Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp; trình kế hoạch việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TP… - Phiên chất vấn (ngày 11-12) sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp, ngoài phần giải trình của lãnh đạo sở - ngành chức năng thì Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu và cử tri. - Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND TP bầu, phê chuẩn: Chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các ban HĐND TP; chủ tịch, các phó chủ tịch, chánh văn phòng và bốn ủy viên UBND TP: Giám đốc Sở Tài chính, giám đốc Sở KH&ĐT, giám đốc Sở Nội vụ, giám đốc Công an TP, tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.