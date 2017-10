Cử tri Đồng Nai hỏi về việc xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh

Ngày 2-10, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý (Tổ đại biểu số 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khoá XIV tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) và xã Long Phước (huyện Long Thành).

Cử tri huyện Nhơn Trạch quan tâm nhiều đến các vấn đề liên quan tới đất đai, quy hoạch treo và ô nhiễm môi trường; vấn đề đạo đức công vụ và nhất là việc gần đây có nhiều vụ án tham nhũng quy mô lớn, phức tạp...

Bên cạnh đó, cử tri lo lắng trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra phổ biến, người dân bất an, điển hình là việc bơm thuốc an thần vào heo nên được xử lý mạnh để không tái diễn.

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước nên hạn chế các dự án quy hoạch treo kéo dài, làm ảnh hưởng tới đời sống người dân....



Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh trả lời câu hỏi của cử tri huyện Nhơn Trạch.

Chiều cùng ngay, đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành. Tại đây, cử tri nêu sự bất an về an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 khi đèn chiếu sáng thường xuyên bị hư hỏng, xe tải chạy với tốc độ cao trên đường dân sinh.



Đặc biệt, các cử tri nêu lên những búc xúc về việc giải quyết khiếu nại của công dân không đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó nhiều ý kiến của người dân cho rằng việc thu hồi đất làm các dự án khu dân cư, khu công nghiệp không đúng theo trình tự pháp luật

Trong buổi tiếp xúc tại huyện Long Thành, cử tri Phạm Thành Lý đặt câu hỏi về những sai phạm của cán bộ ở tỉnh Đà Nẵng vừa qua thì những cán bộ đó có đủ tư cách làm ĐBQH hay không? Ngoài ra, sự việc của Trịnh Xuân Thanh hiện nay Trung ương đã xử lý đến đâu rồi?

Trả lời câu hỏi của cử tri, Trưởng đoàn ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh cho biết, đây là một vấn đề hết sức quan trọng mà trên cả nước quan tâm. Vụ việc cần thời gian để làm sáng tỏ, không thể ngày một ngày hai là xong.

“Về vấn đề này thuộc về trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội. Phản ánh của cử tri, tôi sẽ có ý kiến trong việc thảo luận Quốc hội để trên cơ sở đề nghị Quốc hội và Chính phủ có xem xét sớm công bố kết quả xử lý đến người dân cũng như toàn thể các tầng lớp trong xã hội biết được các vấn đề xử lý này”, bà Thanh nói thêm.