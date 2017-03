Cử tri quận 2 đề nghị đối thoại về khu đô thị mới Thủ Thiêm

Một vấn đề được nhiều cử tri kiến nghị là cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo ý kiến của cử tri, người dân được bố trí tái định cư tại các phường Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Phú nhiều năm nay nhưng đời sống nơi ở mới còn kém hơn so với nơi ở cũ. Chẳng hạn, khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi với hàng ngàn hộ dân sinh sống nhưng chưa có tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đường sá thường xuyên bị ngập, kẹt xe… Cử tri cho rằng chưa an tâm với nơi ở mới và đề nghị chính quyền TP đối thoại trực tiếp với dân để giải quyết những bức xúc của họ.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ với những khó khăn của người dân và cho biết sẽ lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức đối thoại nhằm nắm bắt và giải quyết các kiến nghị của dân.

VIỆT HOA