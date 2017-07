Cử tri TP.HCM bất an vì trộm cắp, ma túy

Sẽ bàn giải pháp chống tội phạm Tại kỳ họp này, UBND TP sẽ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội TP sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP; báo cáo các tờ trình của UBND TP liên quan đến chính sách đối với giáo dục mầm non, dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo hiểm y tế… Dự kiến tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP sẽ mổ xẻ về chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn TP - đây là nội dung giám sát mà HĐND TP đã thông qua từ năm 2016. Sẽ thảo luận sâu liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP gồm vốn đầu tư, phát triển hạ tầng, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp… để tìm các giải pháp tập trung, đủ mạnh thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời thảo luận các vấn đề xã hội khác như an sinh xã hội, tệ nạn, tội phạm hình sự. Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tập trung một số vấn đề mà cử tri TP quan tâm, là những vấn đề tác động rất lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của TP. Kỳ họp thứ 5, HĐND TP diễn ra trong ba ngày, bế mạc vào ngày 6-7.