Cửa biển Gành Hào có thể tiếp tục bị sạt lở

Huyện đã cảnh báo khu vực này có thể còn xảy ra sạt lở, các hộ dân nên cảnh giác và chủ động di dời nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản.

Ngày 12-7, tại khu vực này xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm bốn căn nhà bị trôi ra cửa biển, một số căn nhà lân cận bị nứt gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân do khu vực này bị xâm thực do tác động của thủy triều dâng cao cùng với sóng to. Tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm tìm biện pháp khắc phục.

M.NGỌC