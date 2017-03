Cửa không ‘bít’ với xe Uber

Ngày 3-12, nhiều người đã dùng ứng dụng Uber gọi xe taxi và chờ trong nhiều giờ liền nhưng vẫn không thấy xe. Đến chiều cùng ngày, có nhiều lời đồn đoán rằng Uber tạm thời dừng hoạt động ở Việt Nam. Bà Phan Lê Thu Hiền, đại diện truyền thông Uber tại Việt Nam, cho biết sẽ kiểm tra thông tin trên từ Uber và trả lời Pháp Luật TP.HCM song đến cuối ngày, chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi.

Vẫn ấm ức do bị phạt

Ông Võ Thanh T. (quận 3, TP.HCM) cho biết gia đình có chiếc ô tô bảy chỗ. Vì khá rảnh rỗi, chiếc xe cũng thường xuyên “trùm mền” nên ông quyết định tham gia chạy taxi Uber. “Do tôi là cá nhân nên Uber đã giới thiệu tôi tham gia vào Công ty Hạnh Loan ở quận Tân Bình. Công ty này có chức năng kinh doanh vận tải, tôi có bằng lái, xe có đầy đủ giấy tờ thì việc tôi dùng chiếc xe của mình chở khách, kiếm thêm thu nhập có gì sai?” - ông T. thắc mắc.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, đại diện Uber khẳng định chỉ liên kết với những doanh nghiệp (DN) hoặc hợp tác xã có chức năng kinh doanh vận tải nên việc dùng xe của các đơn vị này chở khách thông qua ứng dụng Uber là hợp pháp. Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Du lịch Hạnh Loan (nơi ông T. cho biết đang “đầu quân”), cho hay đã liên kết với Uber hơn một tháng qua. “Việc kinh doanh đang gặp khó khăn, trong khi ứng dụng Uber lại hay nên tôi đã hợp tác cho Uber thuê xe. Phía Uber trả tiền thuê xe mỗi tháng gồm cả tiền xăng dầu, tiền tài xế chứ không phải thu tiền khoán cước phí như taxi.

“Công ty có chức năng kinh doanh vận tải, tài xế có bằng lái và chiếc xe có đầy đủ giấy tờ, có phù hiệu hẳn hoi. Nếu thiếu thì công ty sẽ đăng ký bổ sung. Chỉ khi nào có lệnh không cho xe Uber chạy mà tôi không chấp hành thì mới gọi là sai chứ” - bà Loan ấm ức nói về việc một số tài xế của DN bị thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm.

Uber cung cấp những thông tin đầy đủ, rõ ràng cho hành khách và là giải pháp đang được chào đón, vấn đề còn lại là quản lý “chiếc xe”. Ảnh: MP

Muốn hoạt động phải đăng ký

Theo Sở GTVT TP.HCM, Uber là một ứng dụng nhằm làm tăng hiệu quả quản lý của DN, tạo thuận tiện cho hành khách. Tuy nhiên, xe Uber chở khách thu tiền là hoạt động kinh doanh vận tải nên pháp luật phải quy định những điều kiện bắt buộc. Mô hình hoạt động của xe Uber khá tương đồng với taxi. Tuy nhiên, do hiện nay TP.HCM tạm “chốt” số xe taxi đăng ký hoạt động trên địa bàn vào khoảng 12.700 chiếc nên không thể xét cấp phép cho các xe Uber chạy như taxi. Muốn vậy thì phải chờ TP.HCM thông qua quy hoạch phát triển taxi, dự kiến trong năm 2015.

Vậy có thể “áp” loại hình hoạt động nào cho phù hợp xe Uber? Theo Sở GTVT, dù cửa đăng ký hoạt động taxi tạm “bít” song quy định hiện hành vẫn “chào đón” các xe Uber và loại hình phù hợp nhất là chở khách hợp đồng. Điều kiện tiên quyết là các DN, hợp tác xã đang hợp tác với Uber phải ra mặt để đăng ký hoạt động theo loại hình chở khách hợp đồng. Tuy nhiên, tới nay chưa đơn vị nào thực hiện điều này.

Tương tự, Bộ GTVT cũng khẳng định sau một thời gian chấn chỉnh, trật tự trong hoạt động kinh doanh vận tải đã được thiết lập. Kết quả này có được từ việc đặt ra một số điều kiện đối với các hình thức kinh doanh vận tải (xe đò, xe lữ hành, xe buýt, taxi và xe hợp đồng) và xe Uber không thể thoát ra những điều kiện đảm bảo an toàn ấy.

“Uber là một ứng dụng trong quản lý, tìm kiếm hành khách nên cơ quan quản lý không can thiệp. Nhưng nếu dùng phần mềm này để kiếm và chở khách thì đương nhiên các xe, tài xế phải được xem xét các điều kiện an toàn nhằm đảm bảo an toàn, trật tự và sự cạnh tranh bình đẳng” - đại diện Vụ Vận tải, Bộ GTVT nói.

