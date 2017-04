Cửa ngõ phía Tây TP.HCM: Nhức nhối ùn tắc, tai nạn

Đường rộng vẫn kẹt

Hiện nay đoạn quốc lộ 1A từ ngã ba vòng xoay An Lạc đến gần ngã ba Dương Đình Cúc đã được mở rộng, cầu vượt đại lộ Đông Tây cũng đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe. Đoạn quốc lộ 1A dài hơn 2 km đã phân thành hai phần đường cho hai chiều xe vào ra TP, mỗi chiều rộng đến bốn làn xe.

Tuy nhiên, tại đoạn đường trên vẫn thường xuyên xảy ra kẹt xe, ùn ứ nhiều lần trong ngày. Lý do, dù đường đã mở rộng nhưng hệ thống biển báo phân luồng vẫn chưa được lắp đặt hoàn chỉnh khiến các dòng xe khi đi vào hoặc thoát khỏi vòng xoay ngã ba An Lạc luôn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Xe từ trong nội thành ra, thoát khỏi vòng xoay An Lạc một đoạn là phải giảm tốc ngay và nhích từng chút một để qua khỏi đoạn dưới cầu vượt đại lộ Đông Tây vì phía trước là một đoạn trổ để cho xe quay đầu.

Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Chánh có nhiều rãnh đào thấp hơn mặt đường 40-50 cm, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: LĐ

Theo một quan chức của PMU Đông-Tây, những ngày tới sẽ thông xe vòng xoay hoa thị và cầu vượt đại lộ Đông Tây. Khi đó phải có lực lượng ứng trực, hướng dẫn xe đi qua các công trình trên một thời gian dài đến khi người lái quen đường thì mới có thể lấp đoạn mở quay đầu xe và giảm được ùn ứ, kẹt xe trên quốc lộ 1A.

5 km có sáu điểm đen

Từ chân cầu Bình Điền đến chợ Bình Chánh dài chưa tới 5 km nhưng có tới sáu điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông. Hằng ngày, 7-9 giờ sáng và 17-20 giờ, tại đoạn này thường xảy ra kẹt xe. Vào cuối tuần, tình hình càng trầm trọng hơn do mật độ xe lưu thông tăng cao.

Đoạn ngã ba quốc lộ 1A - Dương Đình Cúc, gần chân cầu Bình Điền từ lâu thường bị ngập khi có triều cường hoặc mưa lớn. Dù mặt đường đã được nâng lên nhiều lần nhưng trong các đợt triều cường, khu vực này vẫn ngập sâu 40-50 cm, kéo dài trong nhiều giờ khiến mặt đường bị bó hẹp, gây ùn tắc. “Ngành giao thông cần tiếp tục nâng mặt đường hoặc đặt máy bơm nước khi triều cường, mưa lớn để kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở giao lộ này” - Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, kiến nghị.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh những ngày gần đây thường xuyên bị trục trặc cũng góp phần không nhỏ gây kẹt xe. Mặt khác, trong bán kính gần 500 m tại khu vực này đang thi công các nhánh rẽ của nút giao Bình Thuận nối vào đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương với những dãy rào chắn khá sơ sài, có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Còn trên mặt đường trong khu vực ngã ba đầy rẫy ổ gà, sát hai bên mép đường là các rãnh đào lắp đặt cống chưa kịp tái lập.

Tương tự, trên đoạn đường từ cầu Bình Điền đến giáp ranh tỉnh Long An, nhiều rãnh đào lắp đặt cống không có hàng rào bị vênh với mặt quốc lộ 40-50 cm. “Do đơn vị thi công không đặt đèn báo hiệu nên về đêm những nơi này trở thành những cái bẫy gây tai nạn cho người đi đường” - Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Trưởng Công an kiêm Phó ban An toàn giao thông huyện Bình Chánh, cho biết.

Xong cống, xong nút giao mới giảm kẹt xe Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận), chủ đầu tư dự án đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, đến hết năm nay vẫn chưa thể thi công xong nút giao và đoạn đường dài 3 km nối từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (nút giao Bình Thuận). Gần bốn năm qua, dù đã giải tỏa xong 300 hộ nằm trong dự án nhưng vẫn còn vướng hai hộ dân ở huyện Bình Chánh. Do đó, việc thi công phải kéo dài thêm một năm nữa. Còn ông Nguyễn Xuân Bảng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông Đô thị số 4, cho biết công trình lắp đặt cống thoát nước trên quốc lộ 1A đoạn từ huyện Bình Chánh đến giáp ranh tỉnh Long An có tổng chiều dài khoảng 12 km. Đến nay, gói thầu số 1 và số 4 đã gần hoàn thành, còn gói thầu số 2 và số 3 đang thi công phía bên trái tuyến đường dài 4 km, sẽ hoàn thành vào cuối năm. Khi nút giao Bình Thuận hoàn thành, một lượng lớn xe sẽ đi vào đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương. Lúc đó, cộng với việc lắp đặt xong cống trên quốc lộ 1A, nạn kẹt xe và tai nạn giao thông ở đoạn Bình Chánh - Long An có thể giảm.

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG