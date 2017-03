Cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng sau kỳ nghỉ lễ

Từ khoảng 5 giờ sáng, lượng xe khách vào Bến xe Miền Đông bắt đầu tăng mạnh. Ban đầu tình trạng ùn ứ chỉ xuất hiện cục bộ trước cổng bến xe, sau đó lan rộng tới cầu Bình Triệu 2, kéo dài đến ngã tư Bình Triệu. Các tuyến đường ở khu vực xung quanh như Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13… cũng nhanh chóng tắc nghẽn. Nhiều người đi xe máy hướng từ Thủ Đức vào Bình Thạnh đã đi ngược chiều qua cầu Bình Triệu 1 để vào TP khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Trên xa lộ Hà Nội, từ khoảng 6 giờ 30 cũng xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Rạch Chiếc. Qua được khu vực này, dòng xe lại tiếp tục nhích từng tí một để chen nhau qua cầu Sài Gòn mới vào được trung tâm TP.

* Từ ngày 29-4 đến 1-5, khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận gần 1.100 ca cấp cứu, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong số này có hơn 400 ca bị tai nạn giao thông, tăng gần 5% so với năm ngoái. Mặc dù số ca bị chấn thương sọ não giảm gần 5% nhưng số ca phải mổ cấp cứu do chấn thương sọ não tăng hơn 116% (39 ca so với năm ngoái là 18 ca).

Cũng theo BV Chợ Rẫy, lượng máu dùng cho cấp cứu trong bốn ngày qua là 278 đơn vị máu (7 đơn vị 250 ml và 271 đơn vị 350 ml), tăng gần 5% so với dịp lễ năm ngoái. Ngoài ra, số bệnh nhân chết (32 ca) và xin về do bệnh lý nặng (56 ca) trong bốn ngày qua cũng tăng.

M.PHONG - D.TÍNH