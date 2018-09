Cục Cảnh sát về ma túy thêm nhiều chức năng mới

Như đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ của Cục và sơ kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2018.



Theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy có thêm nhiều chức năng. Ảnh: BCA

Bên cạnh báo cáo thành tích cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Theo đó, Thiếu tướng Phạm Văn Các giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; ngoài ra Cục còn có 8 Phó Cục trưởng, 10 đơn vị cấp phòng.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy được Bộ Công an giao thêm nhiều chức năng.

Cụ thể, ngoài chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trước đây thuộc Tổng cục Cảnh sát, nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an được giao thêm chức năng của Cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn ma túy; tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện trách nhiệm thường trực về phòng, chống tệ nạn ma túy cho Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy của Bộ Công an

Cục còn theo dõi, quản lý về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập khẩu ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công an cho biết theo Nghị định 01/2018, tổ chức bộ máy bộ này sẽ được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và tinh giản biên chế, tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ. Việc sắp xếp theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập, đảm bảo một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục (so với bộ máy cũ khoảng 120 cục), gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội.