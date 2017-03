Cục CSGT: Tuyệt đối không chơi Pokémon Go khi đang lái xe

Ngày 11-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về hiện tượng giới trẻ Việt Nam đang “phát sốt” với trò chơi Pokémon Go, Trung tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT (C67), Bộ Công an, cho rằng trò chơi này rất nguy hiểm với người tham gia giao thông vì yêu cầu người dùng phải di chuyển.

"Pokémon Go hay bất kỳ trò chơi nào đều có hai mặt, tốt hay xấu phụ thuộc ở người dùng. Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, người dân tuyệt đối không chơi khi đang điều khiển phương tiện" - Trung tá Hồng Minh nhận định.



Theo Trung tá Tạ Thị Hồng Minh, người dân hãy từ bỏ thói quen chơi Pokémon Go khi đang điều khiển xe. Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo vị phó trưởng phòng, khi tham gia chơi Pokémon Go, nhiều người tham gia giao thông một tay lái xe, một tay dùng điện thoại, mắt chăm chú vào màn hình, không quan tâm đến những thứ xung quanh; thậm chí nhiều bạn trẻ đang đi bất ngờ dừng lại giữa đường chỉ để bắt Pokemon. Hành vi này là rất nguy hiểm, gây mất an toàn không chỉ cho bản thân mà còn nguy hiểm đến những người khác.

“Hãy từ bỏ ngay thói quen này, hãy chơi khi ở điều kiện tốt nhất” - Trung tá Hồng Minh khuyến cáo.

Trước đó, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ sai quy định. Kiểm tra điện thoại người vi phạm, lực lượng CSGT phát hiện nhiều người đang chơi trò Pokémon Go.



Nhiều bạn trẻ vừa lái xe vừa chơi Pokémon Go, không chú ý đến xung quanh. Ảnh: MINH CHIẾN

Dù mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam gần một tuần, tuy nhiên Pokémon Go đang tạo nên một “cơn sốt” cho giới trẻ Việt Nam. Hình ảnh nhũng bạn trẻ tay cầm điện thoại, mắt chăm chú vào màn hình, thậm chí vừa đi vừa “dò” để “bắt” Pokemon xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, trang tin. Đáng chú ý, việc vừa chơi game vừa điều khiển phương tiện giao thông đã gây ra không ít sự cố, một số bạn còn bị cướp giật điện thoại do quá mải chơi, tình trạng này đang dấy lên nỗi lo về sự mất an toàn cho người chơi.