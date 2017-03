Cục Hàng không thông tin vụ tin tặc tấn công sân bay

Vì vậy, hành khách đã phải làm thủ tục check-in thủ công thay cho hệ thống điện tử. Theo Cục Hàng không, việc tin tặc tấn công làm gián đoạn thời gian check-in của hành khách và thực hiện thủ tục check-in thủ công có thể đã gây ra chậm chuyến bay cho một số hành khách.



Hành khách phải làm thủ tục check-in thủ công tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Thoa

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cục Hàng không Việt Nam và Văn phòng thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng vụ hàng không miền Nam cùng các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an để phối hợp xử lý.



Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Văn phòng thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã chỉ đạo các cảng hàng không, cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát an ninh hàng không. Đặc biệt là các khu vực có màn hình tivi, đồng thời rà soát, kiểm tra các khu vực nhạy cảm, tăng cường các khu vực tập trung đông hành khách nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự.