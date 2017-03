Cục Hàng không yêu cầu tăng an toàn buồng lái

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy nhiều khả năng do phi công đã hành động tự sát. Qua vụ việc trên đặt ra yêu cầu cần phải tăng cường kiểm soát buồng lái trong suốt chuyến bay để bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến bay.

Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ, nhất là đối với tổ bay; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng và những sinh hoạt có dấu hiệu bất thường để làm rõ, có biện pháp xử lý kịp thời; rà soát lại các quy trình, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và duy trì kiểm soát an ninh, an toàn của tổ bay trong buồng lái khi thực hiện chuyến bay để sửa đổi, bổ sung nhằm ngăn chặn trường hợp mất kiểm soát do hành vi phá hoại cố ý của thành viên tổ lái.