Cục phó Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm như thế nào?

Theo biên bản làm việc giữa tổ giám sát Tổng cục Môi trường với lãnh đạo Công an tỉnh Long An và Công an TP Tân An (Long An), ngày 26-9, Công an TP Tân An nhận được tin báo vụ mất trộm tại khách sạn T.V 2 (phường 2, TP Tân An) từ khách sạn thông báo qua điện thoại. Ngay sau đó Công an TP Tân An đã cử cán bộ đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Qua lời khai của ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường), được biết ông này bị mất một cặp da, trong đó có một laptop cá nhân và số tiền 385 triệu đồng.

“Ông Quang khẳng định số tiền mất là tiền cá nhân của ông mang theo đi công tác. Về thời gian xảy ra sự việc nêu trên, theo lời khai của ông Quang là khoảng từ 2 giờ đến 6 giờ sáng 26-9”- biên bản nêu rõ.

Cũng theo biên bản được lập, qua kiểm tra hiện trường, tại phòng nghỉ của ông Nguyễn Xuân Quang còn lại một số tài sản cá nhân gồm ví (trong ví có 13 triệu đồng tiền mặt và 2.300 USD), hai điện thoại di động và một đồng hồ đeo tay.

Lời khai của ông Quang và ba người cùng đoàn công tác (một cán bộ tên Nam, một cán bộ tên Tùng và lái xe tên Đạt) cho thấy sau khi làm việc xong, từ chiều 25-9 đến 18 giờ 20, các cán bộ nêu trên đi ăn cơm và trở về khách sạn ngủ.

Ông Quang không đi và ở trên phòng nghỉ, đến khoảng 2 giờ sáng 26-9 mới ngủ. Đến khoảng 6 giờ ngày 26-9, ông Quang có báo sự việc bị mất trộm.

Biên bản nhấn mạnh lời khai của lái xe tên Đạt (lái xe phục vụ đoàn thanh tra) không để ý ông Quang có mang cặp da lên phòng hay không.

Đến ngày 29-9, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An đã khởi tố vụ án để điều tra vụ mất trộm tài sản tại khách sạn T.V 2.

Trả lời báo chí hôm qua (2-10), ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết trong bản tường trình gửi tới lãnh đạo cơ quan này, ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định “không có phong bì trong phòng ở khách sạn”.

Như đã phản ánh, dù ông Quang chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị, chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định nhưng lấy lý do “đang thiếu cán bộ lãnh đạo” trong khi phải thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về môi trường, Tổng cục Môi trường vẫn bổ nhiệm ông này giữ chức cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường vào năm 2016 (!?). Cục này có 26 người nhưng chỉ có bốn chuyên viên. Có phòng 3-4 người thì tất cả đều... làm lãnh đạo (!).

