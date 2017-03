Cục THADS Long An bác thông tin cán bộ đánh phóng viên

Chiều 21-7, trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM, ông Nguyễn Văn Gấu, Cục trưởng Cục THADS Long An, cho biết không có việc cán bộ cơ quan này đánh phóng viên một tờ báo ngày 19-7 tại trụ sở Công ty Dệt Long An như một số thông tin đăng tải trên mạng.



“Đến thời điểm này cục chưa nhận được thông tin phản ánh vụ việc này. Tuy nhiên, khi có thông tin trên mạng, chúng tôi đã kiểm tra, xác minh và khẳng định không có việc cán bộ của cục đánh phóng viên. Chúng tôi cũng khẳng định việc thẩm định giá tại Công ty Dệt của năm cán bộ THA hôm 19-7 cũng đúng theo quy trình” - ông Gấu nói.



Lực lượng chức năng thẩm định giá tài sản tại Công ty Dệt Long An sáng 19-7

Trước đó, sáng 19-7, 5 cán bộ THADS tỉnh Long An phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định giá tài sản tại Công ty Dệt Long An do Công ty này nợ một ngân hàng số tiền khoảng 130 tỉ đồng.

Sau đó, trên một số trang báo mạng đăng tải thông tin phóng viên một tờ báo khi ghi hình lại vụ thẩm định giá đã bị một nhóm người tự xưng là người của thi hành án dân sự tỉnh Long An ập đến, chụp máy quay phim. Bốn người trong nhóm này đã lao đến khóa tay, kẹp cổ, hành hung phóng viên này.

Nguồn tin từ Công an huyên Thủ Thừa cũng cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận đơn khai báo mất một chiếc vòng tay trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng của bà Lê Thị Mỹ Châu, Việt kiều Mỹ (đối tác của Công ty Dệt Long An) tại Công ty Dệt Long An tại thời điểm nêu trên.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Châu cho biết thời điểm đó bà đang ngồi trong phòng của giám đốc thì bị những người thi hành công vụ mời ra ngoài vì cho rằng không có liên quan.

Sau đó, nhóm người này đã xông vào khóa tay, kéo bà Châu cùng một số phóng viên trong đó có phóng viên nói trên ra ngoài. Việc lôi kéo này làm bà Châu mất chiếc vòng tay.

“Sau khi ra khỏi cổng, tôi mới phát hiện bị mất chiếc vòng nên tôi đến Công an huyện Thủ Thừa trình báo ngay, đồng thời xin cho vô trụ sở công ty tìm lại chiếc vòng nhưng không được đồng ý” - bà Châu nói.