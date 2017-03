Cục Trồng trọt bác tin đồn xoài hạt nylon xuất xứ từ Trung Quốc

Đại diện Cục Trồng trọt đã lên tiếng bác tin đồn này và khẳng định đây là một giống xoài Đài Loan được trồng nhiều ở Nam Bộ.

Cách đây vài ngày trên Facebook xuất hiện một đoạn video clip do một nam thanh niên tự quay lại và kêu gọi mọi người cẩn thận khi ăn xoài vì nghi ngờ xoài có nguồn gốc từ Trung Quốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe.



Theo như video clip, chủ tài khoản tiến hành gọt xoài và tách lấy hạt bên trong. Nhưng khi chẻ đôi hạt xoài thì phát hiện bên trong không có hạt mà chỉ có một lớp màng như nylon màu trắng.



Đoạn video clip tung lên mạng xã hội đã khiến nhiều người tiêu dùng hết sức hoang mang.



Để kịp thời trấn an dư luận, sáng hôm nay (2-8), ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết giống xoài trong clip vừa lan truyền trên mạng là giống xoài có nguồn gốc từ Đài Loan và đang được trồng thử nghiệm tại một số tỉnh ở miền Nam nước ta.



“Giống xoài này đã được đưa vào trồng thử nghiệm, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, vỏ trái dày thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa. Tuy nhiên, đây là loại xoài chưa được công nhận nên các sở nông nghiệp địa phương cần quản lý, theo dõi. Nếu giống xoài này tốt thì Bộ sẽ công nhận và cho phát triển trên diện rộng” - Cục trưởng Ma Quang Trung nói.

Ông Trung cũng cho biết thêm giống xoài Đài Loan tăng nhanh diện tích bất thường trong mấy năm gần đây. Cục Trồng trọt đã đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh Nam Bộ quản lý tốt quy hoạch, kế hoạch trồng xoài đã được phê duyệt. Các địa phương cũng được yêu cầu có kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo nông dân thận trọng trồng giống xoài mới tránh phá vỡ quy hoạch, kế hoạch và ảnh hưởng đến phát triển ổn định diện tích xoài của vùng.



Bên cạnh đó, ông Trung cho rằng trên thị trường có rất nhiều loại xoài, giá rẻ, nhiều thời điểm khó bán vì nguồn cung lớn. Do vậy, không có lý do gì để đưa xoài giả vào thị trường. Việc lan truyền thông tin không chính xác này sẽ gây nghi ngờ cho người tiêu dùng, làm người tiêu dùng tẩy chay khiến các nhà vườn không bán được, ảnh hưởng trực tiếp tới người trồng xoài.



Cùng quan điểm này, ông Lê Văn Bảnh, Cục trưởng Cục chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối, cho rằng các loại xoài hiện nay rất rẻ, không đáng để làm giả. Loại xoài này cũng không thể là xoài Trung Quốc, vì Trung Quốc khí hậu ôn đới, không xuất khẩu được xoài.



Theo số liệu thống kê của Cục Trồng trọt, hiện nay các tỉnh Nam Bộ đã trồng trên 6.000 ha xoài giống Đài Loan. Trong số đó, An Giang 4.315 ha, Đồng Tháp 827 ha (620 ha đang cho thu hoạch), Đồng Nai 740 ha, Vĩnh Long 100 ha, Hậu Giang 40 ha, Tiền Giang 25 ha./.

