Cung cấp thông tin sai: Không thể phủi tay!

Quy hoạch làm tăng hoặc rớt giá bất động sản Yếu tố quy hoạch chi phối rất lớn đến giá cả khi mua bán nhà đất, đó là điều đương nhiên không ai phủ nhận. Nói đâu xa, căn nhà của ba mẹ tôi khi có cây cầu vượt xây trước mặt khiến giá trị đã giảm xuống một nửa. Một khu đất nông nghiệp quy hoạch làm công viên cây xanh, trường học chắc chắn giá cả mua bán sẽ thấp hơn nhiều so với khu đất nông nghiệp nhưng quy hoạch làm đất ở. Trường hợp người mua cần có mảnh đất để xây dựng nhà ở thì sẽ chẳng bao giờ bỏ số tiền lớn để mua khu đất không được chuyển mục đích, không được xây dựng. Do đó nếu cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch đưa thông tin sai, người dân “chết chắc”. Tôi đồng tình với lý luận: Cán bộ nhà nước làm sai, gây thiệt hại cho dân thì ngoài việc xử lý trách nhiệm hành chính còn phải bồi thường. Còn thiệt hại bao nhiêu, xác định thế nào sẽ do cơ quan tòa án phán quyết. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM