Cùng chồng hạ sát người bạn nước ngoài

Giang và chồng trong phiên phúc thẩm.



Theo Cảnh sát toàn cầu, VNE



Nguyễn Thị Giang (25 tuổi, ngụ Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đang thụ án 25 năm tù tại trại giam Hoàng Tiến về tội Giết người, Cướp tài sản.Nhìn đôi mắt đượm buồn và vẻ mặt khả ái lấm tấm mồ hồi của Giang, khó ai nghĩ rằng cô ta gây ra tội ác tày đình. Nạn nhân là người bạn ngoại quốc đang hết lòng tin tưởng nhờ Giang làm hướng dẫn viên du lịch. Giang quệt ngang nước mắt, bảo: “Em chưa bao giờ cầu mong được tha thứ, bởi tước đoạt mạng sống một người không thù oán gì với mình quả là quá ghê tởm".Thủa thiếu nữ, Giang có chút nhan sắc, hiền lành có tiếng ở vùng. Dù gia đình khó khăn nhưng bố mẹ quyết tâm "đầu tư" cho Giang, đứa con gái út thông minh, ăn học đến nơi, đến chốn để sau này đỡ đần cả nhà. Nhà có 3 con gái, người chị cả chẳng may bị tật nguyền nên bao nhiêu hy vọng cha mẹ dồn hết vào Giang. Tuy nhiên, mới tốt nghiệp xong cấp 3, Giang đã nằng nặc đòi lấy chồng. Người yêu Giang là Đào Ngọc Dần (hơn Giang 2 tuổi) vốn là bạn cùng trường.Còn quá trẻ để đối phó với những trắc trở trong đời sống vợ chồng, Giang ngày càng trở nên mệt mỏi, tiều tụy. Sau đó, Giang chủ động về nhà mẹ và bắt đầu cuộc sống ly thân.Giang nhờ bố mẹ gom tiền để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với hy vọng đổi đời. Nộp 120 triệu đồng, 2 tháng sau Giang bị trục xuất về nước, trắng tayGiang ra Hà Nội học nghề hớt tóc gội đầu. Ít lâu sau, cô ra nghề và khéo vun vén được một tiệm cắt tóc gội đầu, mỗi tháng cũng dư ra được 5-10 triệu trang trải nợ nần. Cuối năm 2008, Giang quen một người đàn ông Trung Quốc và trở thành tình nhân của ông ta.Giang kể tuy ly thân nhưng trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm với Dần vì đó là những rung động đầu đời. Thỉnh thoảng cả hai gặp gỡ, quan hệ tình cảm. Lúc này, Dần cũng có người yêu ở Thanh Hóa.Đến cuối tháng 8/2009, Giang sang Trung Quốc du lịch cùng người tình. Sau chuyến du hí, Giang về nước bằng đường xe lửa. Suốt hành trình, sẵn có vốn tiếng Trung, Giang kết bạn với cô gái tên Fu Hua, 31 tuổi, quê ở Quảng Đông, Trung Quốc đang sang Việt Nam du lịch cùng 2 người bạn. Về đến Hà Nội, Fu Hua “lạ nước lạ cái” nên Giang tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho nhóm này.Chiều cùng ngày 30/9/2009, Dần gọi điện cho Giang bảo về quê chơi. Giang nói đang bận làm hướng dẫn viên cho một nhóm khách người Trung Quốc. Trao đổi qua lại, Dần bàn với Giang lên kế hoạch cướp tài sản của Fu Hua. Lừa được nhóm bạn về thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Giang và Dần tìm đủ mọi cách để tách Fu Hua ra với nhóm bạn.Fu Hua cả tin để cho cặp vợ chồng này đưa đến cánh đồng vắng tại thôn Đồng Mịch (xã Nghĩa Trụ, Văn Lâm). Tại đây, cô bị chúng sát hại, cướp tài sản. Gây án xong, Dần bảo Giang về lại khách sạn nơi hai người bạn nạn nhân đang ở để lấy vật dụng cá nhân rồi tẩu thoát. Dần ở lại cởi hết quần áo của nạn nhân, kéo xuống mương nước gần đó, phi tang một số vật chứng rồi đợi Giang đến đón. Hai người bạn đi cùng tỏ ý nghi ngờ nhưng do Giang chối bay biến nên họ cũng xuôi xuôi.Tìm cách trốn thoát khỏi nhà nghỉ không được, sáng hôm sau, Giang đành phải cùng hai cô gái Trung Quốc đi Hạ Long theo lịch trình. Đến trạm soát vé thuộc địa phận Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên, Giang lấy cớ xuống đổi tiền để bỏ trốn nhưng đã bị hai cô gái này phát hiện. Giang bị nhân viên trạm soát vé giữ lại và báo cho Công an huyện Mỹ Hào. Sau đó 3 ngày, Dần cũng bị bắt.Nhắc lại quá khứ, Giang khóc: “Em không biết “ma xui khiến, quỷ dẫn đường hay sao mà khi nghe chồng lên kế hoạch trơn tru, em lại không từ chối mà lại tiếp tay”. Giang bị xử 25 năm tù, còn Dần do hành động quá man rợ đã bị kết án tử hình.Giang kể với giọng run run, lúc mới bị bắt cô ta không ngủ được vì ám ảnh tội lỗi. Quá kinh sợ bản thân, đêm tối Giang nhảy vào bể nước tự tử nhưng được cứu thoát. Lần thứ hai tự sát, cô cũng được cứu. "Em nghĩ, chắc ông trời ông cho mình chết, ông trời bắt mình phải sống để đền tội, để ăn năn suốt cuộc đời nên em bình tĩnh lại, đón nhận sự trừng phạt", nữ phạm nhân tâm sự.Giang bây giờ đã thành cô công nhân giỏi của tổ may công nghiệp thuộc đội 15 K1. Trò chuyện từ đầu buổi đến giờ mới thấy mặt Giang thoáng vui. Cô kể, cha cô rất giận nhưng khi nguôi ngoai ông vẫn thường cùng gia đình đến trại giam thăm nuôi, động viên Giang cải tạo tốt.