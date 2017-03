Cung ứng điện tiếp tục được đảm bảo trong tháng 6

Hiệu chỉnh tổ máy 2 Nhà máy thủy điện Sơn La. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Hiệu chỉnh tổ máy 2 Nhà máy thủy điện Sơn La. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Theo Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)



Cục Điều tiết điện lực cho biết lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã diễn biến khả quan hơn dự kiến đầu năm, đặc biệt đối với các hồ thủy điện tại miền Bắc - nơi tập trung các nhà máy thủy điện lớn.Bên cạnh đó, các nguồn điện mới dự kiến vào vận hành đúng tiến độ như nhà máy thủy điện An Khê KaNak (173MW), tổ máy 1 (21MW) thủy điện Sê San 4A, thủy điện Đăk Rtih (144MW), tổ máy 2 (90MW) nhà máy thủy điện Đồng Nai 3.Các nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền Bắc như Cẩm Phả, Quảng Ninh, Hải Phòng và Sơn Động sau khi được khắc phục các khiếm khuyết đã vận hành ổn định hơn và nhập khẩu điện từ Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao. Do vậy, việc cung ứng điện sẽ tiếp tục được đảm bảo.Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động cao các nguồn nhiệt điện than, nhiệt điện khí, kể cả các nguồn chạy dầu FO, DO nếu cần để đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trong tháng 6/2011.Cùng với việc đảm bảo tiến độ đưa vào khai thác và vận hành ổn định các nguồn điện mới theo đúng kế hoạch, Bộ cũng yêu cầu các công ty phát điện giám sát chặt chẽ tình trạng hoạt động của các tổ máy phát để bố trí lịch bảo dưỡng, sửa chữa một cách hợp lý, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy, đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than mới ở miền Bắc; tập trung lực lượng, vật tư thiết bị để khắc phục sự cố các tổ máy một cách nhanh nhất.Ngoài ra, Bộ Công Thương còn yêu cầu EVN có kế hoạch khai thác các hồ thủy điện khu vực miền Nam theo phương thức đảm bảo có đủ nước để phát điện vào cuối tháng Sáu nếu điều kiện thủy văn của các hồ này vẫn còn diễn biến bất lợi.Theo đánh giá của Cục Điều tiết điện lực, tình hình thủy văn các hồ thủy điện trong năm tháng đầu năm nay thuận lợi hơn so với dự kiến. Trong tháng Năm, dòng chảy đến các hồ Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà đều tăng đáng kể.Riêng các ngày 16 và 17/5 đã có lũ tiểu mãn về các hồ trên với lưu lượng trung bình ngày về hồ Sơn La đạt 2.410 m3/s, về hồ Tuyên Quang đạt 501 m3/s và về hồ Thác Bà đạt 410 m3/s./.