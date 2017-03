Cuộc chiến ngăn ‘bom than’ ở Mông Dương

Giữa lòng Mông Dương (Quảng Ninh) nỗi đau như đè lên hàng trăm người dân ở xung quanh khu vực đập 790 (Khe Dây, Mông Dương, Cẩm Phả) khi toàn bộ tài sản nhà cửa tích lũy bao nhiêu năm trời đã gần như mất sạch.

Toàn cảnh khu đập 790

Họ câm nín, lặng lẽ, mỗi người thẫn thờ ở một góc tường trung tâm y tế phường Mông Dương, rưng rức những nỗi buồn vô hạn. Ánh mắt của từng người đều hướng về phía nhà cửa của mình đang bị vùi đấp bởi đất đá, than bùn. Toàn bộ người dân sống phía dưới đập 790 đã được di tản đi nơi khác, chỉ còn trơ trọi lại những ngôi nhà hai, ba tầng khóa chặt cửa.



Những căn nhà khóa trái cửa, lực lượng còn ở lại chỉ làbiên phòng, quân đội, công an và cơ quan chức năng

Đây là khu đập chứa toàn bộ đất đá thải trong quá trình khai thác mỏ than ở khu vực này. Những ngày qua do mưa lũ đổ về dồn dập, con đập có nguy cơ không chống chọi nổi với sức nước. Nếu đập vỡ, toàn bộ khu dân cư phía dưới sẽ bị vùi lấp, đất đá thải, than bùn sẽ tràn ra đường gây ách tắc, chia cắt với quốc lộ 18. Lực lượng cứu hộ, cũng như các máy phương tiện sẽ bị tê liệt không thể di chuyển. Do đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo nhất định phải giữ 790.







Các xe chuyên dụng được điều tới khu đập

Những người còn lại ở Mông Dương lúc này là biên phòng, quân đội, công an và cơ quan chức năng họ vẫn đang nỗ lực chặn thảm họa ập xuống Mông Dương. Lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe chuyên dùng chở 50 tấn đất đá để tôn nền để ngăn chặn dòng bùn thải, nước ứ đọng muốn phá tan đập để xô về phía dân cư. Một người trong lực lượng phòng chống cứu hộ cứu nạn thốt lên rằng: “Còn Mông Dương còn mình”.









Hàng triệu mét khối đất đá có thể ập xuống san bằng Mông Dương bất cứ lúc nào