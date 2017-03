Cười mỉm khi bị tuyên án 10 năm tù!

Ngày 6-6 TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Thị Loan (SN 1986, quê Trà Vinh) mức án 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”.



Trưa ngày 5-12-2010, Loan được bạn trai là Nguyễn Văn Hùng chở đi cướp giật lấy tiền tiêu xài. Lưu thông đến số nhà 97, Lê Đức Thọ, phường 9, Gò Vấp-TPHCM phát hiện một phụ nữ lưu thông cùng chiều trên cổ đeo dây chuyền nên Hùng áp sát để Loan ra tay.



Loan đưa tay giật dây chuyền thì bị đứt và vướng lại trên cổ người phụ nữ này. Do nạn nhân kêu cướp nên cả hai tăng ga bỏ chạy. Chạy được 200 m, do không làm chủ tốc độ nên xe máy của hai kẻ đạo tặc đã tông trực diện vào xe máy do anh Nguyễn Hoài Nam điều khiển khiến anh bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.Loan bị quần chúng bắt giữ, còn Hùng bỏ trốn, hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.





Tại phiên tòa, cha mẹ anh Nam cho biết sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Loan chưa hề thăm hỏi, động viên. Thậm chí đến phiên tòa, gia đình bị cáo Loan vẫn không biết gia đình bị hại Nguyễn Hoài Nam đến khi chủ tọa thẩm vấn.Bị cáo Loan cho rằng mức bồi thường 76 triệu đồng là quá nặng nên xin tòa “giảm bớt”. Khi bị tuyên 10 năm tù, bị cáo quay lại người nhà và mỉm cười!Theo Ph. Dũng (NLĐ)