Cuối năm, đô thị càng thêm nhếch nhác

Lúng túng xử phạt hàng rong Hiện các cơ quan chức năng đang lúng túng trong việc xử phạt hàng rong. Nguyên do là những người buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường phần lớn không có tiền nộp phạt, cơ quan chức năng không có gì để ràng buộc, cưỡng chế. Cứ như thế, biên bản cứ lập mà người vi phạm vẫn tiếp tục vi phạm, sáng bị tịch thu phương tiện kinh doanh thì chiều mua sắm và bán lại. Hiện kho chứa đồ đạc tịch thu tại quận đã chật cứng, thu thêm thì không có chỗ cất giữ, thủ tục thanh lý phức tạp, mất nhiều thời gian và công sức. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC ANH,

Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin quận 11 Cần có lộ trình dài Việc chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị, trong đó có tình trạng buôn bán hàng rong không thể làm trong một sớm một chiều vì người dân đã sống với nền kinh tế “mặt tiền” từ bao năm nay. Do đó để dẹp bỏ hẳn loại hình này là điều không dễ mà cần phải có lộ trình dài thực hiện tuyên truyền, vận động. Ông LƯU TRUNG HÒA, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Chưa đủ lực lượng để làm đồng bộ Trong năm 2010, quận 5 đã tiến hành nhiều đợt ra quân để chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn. Tuy nhiên, do tập trung lực lượng để giải quyết điểm nóng tại khu vực BV Chợ Rẫy nên các khu vực khác như BV ĐH Y Dược, Nhiệt đới, Nguyễn Tri Phương, Phạm Ngọc Thạch, Hùng Vương… vẫn chưa được “đụng” đến. Ông PHẠM HỒNG ĐỨC, Chánh Thanh tra xây dựng quận 5