Cuối tháng 10, miền Bắc chuyển lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 29-10, Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ ngày 30, 31-10, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi có nơi 17-19 độ C. Khoảng ngày 1-11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn.

Hà Nội từ ngày 30-10 trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C. Từ ngày 30-10 đến 4-11, các địa phương từ Nghệ An đến Bình Thuận có mưa giông diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và giông. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông.