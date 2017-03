Cuối tuần, miền Trung nắng nóng trên 40 độ C

Trong những ngày cuối tuần, nắng nóng mở rộng ra cả Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi lên tới 39 độ C. Ở bắc Trung Bộ và trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn với nhiệt độ từ 36-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đây là đợt nóng diện rộng thứ tư trong năm nay. Phải tới chiều tối 23-6 mới có thể có mưa, khi đó nắng nóng mới kết thúc. Các địa phương ở các khu vực trên cần phòng chống nóng cho người, gia súc, gia cầm và cẩn thận với hỏa hoạn.

HOÀNG VÂN