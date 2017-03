Cưỡng chế nhà không phép gặp khó khăn

“Tình hình cưỡng chế nhà trái phép ở xã Vĩnh Lộc A có diễn biến phức tạp, đặc biệt ở ấp 5 và ấp 5A” - ông Kiều Công Tâm, Phó ban Dân vận huyện Bình Chánh, thành viên tổ giám sát công tác cưỡng chế, cho hay tại buổi họp với tổ công tác ngày 25-7.

Bao vây tổ niêm yết, đe dọa lãnh đạo xã

Theo ông Tâm, đã có 39 hộ gia đình khiếu nại nhưng xã Vĩnh Lộc A không tiếp nhận đơn vì đã thực hiện đúng quy trình. Đến ngày 24 và 25-7, có 28 hộ kéo đến UBND TP khiếu nại. Sau khi được vận động, có tám hộ ra về nhưng số còn lại vẫn tập trung trước cổng UBND TP.

Ông Tâm đề nghị tăng cường lực lượng công an để bảo vệ tổ tuyên truyền và niêm yết quyết định cưỡng chế tại nhà dân. “Tuần rồi nhóm vào tổ 13, ấp 5A thì có khoảng 50-60 người dân bao vây, không cho cán bộ từng làm ở xã trước đây về. Họ bảo khi xây dựng thì anh này cũng thấy nhưng không nói gì, bây giờ lại đi niêm yết quyết định tháo dỡ nhà của họ. May mà anh này nhanh chân nên thoát được nhưng xe máy bị giữ lại, phải nhờ đến lực lượng chức năng lấy xe ra” - ông Tâm kể.

Căn nhà này được ông Huỳnh Kim Minh (ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) dựng lại sau khi bị cưỡng chế hồi tháng 5. Trong ngày 25-7, căn nhà đã được tháo dỡ xong. Ảnh: MINH QUÝ

Ông Tâm cũng báo thêm đã có tình trạng đe dọa một cán bộ lãnh đạo xã từ một thanh niên có nhà vi phạm. Anh này đi cùng ba người khác đến nhà chồng của cán bộ này dọa sẽ cài lựu đạn nếu ký quyết định cưỡng chế nhà. Đại diện Công an huyện Bình Chánh cho hay đã có những phương án hỗ trợ và bảo vệ lực lượng cưỡng chế. Về xử lý 52 đầu nậu, ngoài một người đã bị khởi tố điều tra thì công an huyện đang làm việc với sáu người.

Theo ông Tâm, trước đây nhiều nhà vi phạm do vắng chủ khi bị lập biên bản vi phạm. Thế nhưng, hiện nay nhiều nhà trở thành “có chủ”. “Đây là cách thức của những đầu nậu nhằm đối phó với việc cưỡng chế” - ông Tâm lưu ý. Ngoài ra, tổ giám sát ghi nhận nhiều công trình do người dân tự nguyện tháo dỡ nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu, chỉ dỡ phần nóc, tường mà chừa lại móng, nền.

Đang phân loại, xem xét 70 công trình

Phó Chánh Thanh tra xây dựng Sở Xây dựng Trương Công Nam cho hay đa số công trình thuộc hai ấp 5 và 5A là xây kiên cố với quy mô một đến hai tầng. Do đó cần có biện pháp tháo dỡ để tránh những sự cố phức tạp. Ông Nam cho biết có dư luận khiếu nại về việc hai công trình kế bên nhau nhưng căn bị tháo dỡ, căn không. “Do tập trung xử lý 681 căn xây dựng từ ngày 15-5 (ngày Nghị định 26/2013 về tổ chức thanh tra xây dựng có hiệu lực) đến ngày 20-6 nên căn nhà sát bên xây dựng trước thời điểm trên chưa bị đưa vào danh sách cưỡng chế đợt này nên người dân khiếu nại” - ông Nam giải thích.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đoàn Nhật đề nghị cơ quan công an cách ly người có công trình vi phạm khỏi hiện trường và những người dân hiếu kỳ để đảm bảo an toàn cho lực lượng cưỡng chế. Ông khẳng định tất cả công trình xây trước ngày 15-6 hay sau 20-6 đều phải bị xử lý như nhau. “Những trường hợp xây trước cũng phải được niêm yết danh sách xử lý để người dân không so bì, khiếu nại. Còn trường hợp xây sau ngày 20-6 thì xử lý nóng theo chỉ đạo của TP” - ông đề nghị. Ông Nhật cũng cho hay trong tuần tới sẽ làm việc với cơ quan điện lực về việc không cung cấp điện cho công trình vi phạm. “Huyện sẽ đề nghị chỉ cấp điện cho công trình có giấy phép xây dựng” - ông cho hay.

Theo thống kê, đến ngày 25-7, xã Vĩnh Lộc A đã tháo dỡ 110/303 trường hợp. Xã Vĩnh Lộc B đã tháo dỡ 90/218 căn vi phạm. Xã Bình Hưng tháo dỡ 33/64 căn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phan Đức Nhạn đề nghị xã Vĩnh Lộc B phải tăng tốc hơn để đạt kế hoạch vì so với xã Vĩnh Lộc A thì nơi này đang chậm tiến độ. Ông Nhạn cho biết thêm hiện đang có 70 công trình đang được xem xét lại. “Không phải xem xét cho tồn tại mà phân loại, nhà nào đủ điều kiện cấp phép xây dựng thì bổ sung trong 60 ngày, không thì tháo dỡ” - ông cho biết.

Lén lút dựng lại nhà sau khi bị cưỡng chế Ngày 25-7, lực lượng chức năng tiếp tục tháo dỡ nhà xây không phép trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Trong bảy căn bị cưỡng chế đợt này, có hai căn trước đây đã bị xã tháo dỡ nhưng một thời gian sau người dân lén lút xây dựng trở lại. Chủ hai căn nhà trên là ông Huỳnh Kim Minh (ấp 4) và ông Nguyễn Văn Cao (ấp 2). Ông Cao thừa nhận: “Trước đây UBND xã đã cưỡng chế một lần rồi nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở nên tôi mới làm liều cất lại”. Ngoài ra, đoàn cưỡng chế cũng cho ông Phan Văn Toàn (số 1/38, ấp 4) làm cam kết đến ngày 28-7 phải tự tháo dỡ căn nhà xây dựng sai phép đang ở. “Tôi mới xây xong căn nhà này được hai tháng. Nếu tự tháo dỡ thì còn giữ được một số vật tư chứ để bị cưỡng chế thì hư hỏng hết” - ông Toàn nói. Theo ông Phan Bửu Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, qua quá trình kiểm tra địa bàn cán bộ xã đã phát hiện, nhắc nhở hai ông Cao và Minh không được tiếp tục xây nhà trái phép. Do các ông không tự ý tháo dỡ nên xã phải ra quyết định cưỡng chế lần thứ hai. “Còn riêng ông Toàn chúng tôi cho cam kết tự tháo dỡ vì đồ đạc ông này nhiều, ông cũng là người dân địa phương. Ngoài ra, hôm nay lực lượng hỗ trợ cưỡng chế bận họp ở huyện nên chưa thể tháo dỡ căn nhà này được. Ngày 29-7 xã sẽ xuống kiểm tra, nếu ông Toàn vẫn chưa tháo dỡ thì chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế” - ông Thọ nói. Cũng trong ngày 25-7, xã Vĩnh Lộc B tiến hành cưỡng chế 14 căn nhà xây dựng không phép tại ấp 1 của xã. MINH QUÝ

CẨM TÚ