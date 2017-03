Cường độ tiêu thụ năng lượng Việt Nam cao so với thế giới

Ngày 30-10, Bộ Công Thương và Hội KH&CN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) đã tổ chức Hội nghị năm năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 tại TP.HCM.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, cho biết nhu cầu về sử dụng năng lượng của Việt Nam đang tăng mạnh theo từng năm. Công nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng tiêu thụ năng lượng cao nhất với 45,7%, tiếp đến là giao thông vận tải (31,7%) và dân dụng (14,9%)...





Về cường độ tiêu thụ năng lượng quốc gia (là lượng năng lượng cần thiết đã tiêu thụ, sẽ sử dụng trên một đơn vị hàng hóa (tấn sản phẩm) hoặc đơn vị tiền tệ (chẳng hạn như GDP), so sánh với 10 nước (Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam), Việt Nam đứng cao nhất. Việt Nam chỉ thấp hơn Trung Quốc và cao gấp sáu lần so với Nhật Bản, Mỹ (bốn lần), Singapore (3,5 lần), Hàn Quốc (2,6 lần), Philippines (hai lần), Malaysia (1,6 lần)… Điều này cho thấy một khoảng cách khá xa về trình độ khoa học kỹ thuật, hiện trạng công nghệ áp dụng cho sản xuất của Việt Nam so với nhiều nước phát triển và đang phát triển.





Theo ước tính của Viện Năng lượng, trong giai đoạn 2011-2015, mức năng lượng tiết kiệm được đã đạt gần 6% trên tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia.





Theo ông Vũ, Chính phủ cần phải tăng thêm nguồn kinh phí sự nghiệp và đầu tư để triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu thụ năng lượng, nâng cao năng lực thu thập, xử lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu...