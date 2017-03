Cuồng ghen, tẩm xăng thiêu hai mẹ con người tình

Theo cáo trạng, Điệp đã có vợ và con trai sinh 1998. Song do không nghề nghiệp ổn định, kinh tế gia đình khó khăn nên vợ chồng Điệp thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Và rồi năm 2004, vợ chồng Điệp đưa nhau ra tòa ly hôn, đường ai nấy đi.

Sống cảnh độc thân, Điệp quen rồi ngỏ lời yêu thương với chị Trần Thị Thu Trang, sinh 1983, ở xã Hiền Hào, huyện Cát Hải. Thấy Điệp hơn tuổi, lại hiền lành nên chị đã chập nhận “rổ rá cạp lại”, để Điệp về nhà mình sống chung như vợ chồng mà không hôn thú. Nhưng rồi kết cục của cuộc “hôn nhân” này cũng chả tốt đẹp.

Bị cáo Hoàng Khải Điệp tại phiên tòa

Lúc 20h30 ngày 8-1-2013, Điệp ở nhà nấu cơm nhưng khi chị Trang về lại không ăn nên Điệp bực tức đổ cơm và thức ăn đi. Sau đó hắn đùng đùng cầm can đi mua 4,5 lít xăng với ý định về nhà đốt chị Trang rồi tự sát…

Về đến nhà, thấy chị Trang và cháu Vũ Trần Thảo Vi (con riêng chị Trang), sinh 2005, đang nằm trên giường, Điệp lẳng lặng mở tủ lấy chiếc chăn trải xuống nền nhà cạnh giường rồi cầm can xăng nói với chị Trang: “Bây giờ mày thích gì, có cùng nhau chết không?”. Chị Trang nói: “Ông thích làm gì thì làm!”. Vậy là Điệp đổ xăng xuống chăn và cuối giường chị Trang và cháu Vi đang nằm. Thấy vậy, chị Trang vùng dậy kêu cứu và kéo con gái ra cửa để thoát thân nhưng vẫn bị Điệp lôi thốc vào nhà.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Thế Định, (em trai chị Trang ở gần đó), chạy sang can ngăn nhưng Điệp vẫn không buông chị Trang và quát anh Định: “Mày bế con Vi ra ngoài không tao bật lửa chết cả lũ bây giờ”.

Cháu Vi thấy mẹ bị Điệp giữ nên đã chạy vào ngồi cạnh mẹ và khóc. Mặc mọi người can ngăn, Điệp đã bật lửa đốt khiến 3 người thành những ngọn đuốc sống. Ngay sau đó, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Trang bị các thương tích làm giảm 44% sức khỏe, cháu Vi giảm 35% sức khỏe. Còn Điệp cũng bị các thương tích giảm 52% sức khỏe. Tổng thiệt hại tài sản của gia đình chị Trang trong vụ cháy gần 18 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Điệp khai nhận do ghen tuông nên đã mua xăng về với mục đích đốt chết “vợ” rồi tự sát theo. Việc cháu Vi bị bỏng là ngoài ý muốn vì khi xảy ra sự việc, do hoảng loạn nên cháu Vi không chạy ra ngoài mà chạy lại ngồi cạnh mẹ (do cháu Vi bị mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh - PV)…

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Khải Điệp 17 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”; tổng hợp mức hình phạt 20 năm tù cho cả hai tội danh. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Điệp đã gây ra vụ án đau lòng, bản thân gã phải trả giá quá đắt và từng ngày, từng giờ phải gặm nhấm nỗi đau về thể xác do chính bản thân mình gây ra.

Theo ANHP