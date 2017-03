Cướp 10 bao lì xì, hai đạo chích lãnh án

Ngày 7-8, TAND quận Bình Thạnh-TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn (SN 1993, quê Bình Định) 3 năm 6 tháng tù và Lê Phạm Tín (SN 1993, quê Vĩnh Long) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.



Do không có tiền tiêu xài, trưa 28-1-2012 Tín chạy xe máy đến phòng trọ rủ Sơn đi cướp giật lấy tiền xài Tết.



Do Sơn là “tay lái lụa” nên Tín giao xe cho Sơn chở. Khi qua khu vực đường Nguyễn Xí, phường 6, quận Bình Thạnh, cả hai phát hiện một phụ nữ đứng trước nhà đeo giỏ xách nên Sơn áp sát xe để Tín giật rồi bỏ chạy.



Về đến phòng trọ, cả hai lục giỏ xách có 10 bao lì xì, mỗi bao 30 ngàn đồng, tổng cộng 300 ngàn đồng nên chia đôi tiêu xài.



Qua truy xét, cả hai đã bị công an mời lên thẩm vấn và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



