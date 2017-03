Cướp bằng thuốc mê, một băng “nữ quái” vào tù

Các bị cáo còn phải liên đới bồi thường hơn 211 triệu đồng cho nạn nhân.

Đây là một băng “nữ quái” chuyên mồi chài đàn ông rồi cho uống thuốc mê để cướp tài sản. Theo hồ sơ, từ tháng 12-2006 đến tháng 9-2008, các bị cáo đã bàn bạc, tìm cách tiếp xúc, dụ những mày râu “hảo ngọt” vào nhà trọ, khách sạn “tâm sự”, sau đó mời họ uống bia, nước giải khát... có pha thuốc mê rồi ra tay chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng, băng nhóm này đã thực hiện 16 vụ cướp tài sản bằng thuốc gây mê ở TP Cần Thơ.

Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hàng loạt vụ cướp với thủ đoạn tương tự tại TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Tiền Giang. Những vụ này Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ cho công an các địa phương để điều tra theo thẩm quyền.

G.TUỆ