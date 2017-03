Cướp của, giết chết người đi tiểu ven đường

Theo Kha Miên (NLĐO)

Ngày 9-5, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm băng cướp tài sản, giết người trên địa bàn TPHCM.Theo đó, Trần Bửu Hiếu (SN 1994, quê An Giang) lãnh 18 năm tù về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Lâm Văn Bé (SN 1989, quê Sóc Trăng) lãnh 10 năm tù, Lê Văn Hửu (SN 1992, quê Cần Thơ) lãnh 9 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt Hồ Trường Duy (SN 1992, quê Bến Tre) 9 năm tù, Đặng Hoàng Vũ (SN 1990, quê Tây Ninh) 8 năm tù, Trần Đặng Ngữ Vân (SN 1994, cùng ngụ huyện Bình Chánh-TPHCM) 3 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.Ngoài ra, Nghiêm Dương Hào (SN 1992) cũng bị lãnh 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Đỗ Hoàng Sang (SN 1989, ngụ quận 6) lãnh 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.Khoảng 00 giờ ngày 6-6-2011, Hiếu, Hửu, Duy, Vũ đi đến bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường An Lạc, quận Bình Tân) thì nhìn thấy anh Nguyễn Đức Anh Khoa (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) đang đi vệ sinh, bên cạnh dựng xe Wave S.Vũ, Hửu dừng xe cách anh Khoa khoảng 10m để cảnh giới. Duy, Hiếu dùng dao bấm và nửa cây kéo khống chế anh Khoa để cướp xe.Sau khi lấy được xe, Hiếu tháo chạy bị anh Khoa nắm dây nịt kéo lại. Lập tức, Hiếu dùng nửa cây kéo đâm anh Khoa nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.Ngoài vụ án trên, trong khoảng thời gian từ ngày 21-3-2011 đến ngày 16-7-2011, các đối tượng đã rủ rê nhau sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện 23 vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 6, quận Bình Tân. Tuy nhiên, có 17 vụ bị hại không trình báo nên CQĐT không khởi tố, các vụ còn lại đang tiếp tục điều tra làm rõ và xem xét xử lý sau.