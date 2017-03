Cướp giật điện thoại, một người nước ngoài bị tù "nhẹ"

Ngày 28-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Arimeni Vasudevan Pramod (SN 1983, quốc tịch Ấn Độ) mức án 4 tháng 29 ngày tù về tội cướp giật tài sản. Mức án này bằng thời gian tạm giam nên người này được trả tự do tại tòa.

Bị cáo Pramod trước khi được trả tự do



Pramod nhập cảnh Việt Nam vào ngày 8-2 để làm phụ bếp tại một nhà hàng ở trung tâm quận 1. Vào Việt Nam, Pramod không có điện thoại để sử dụng nên nảy sinh ý định đi cướp giật điện thoại của người khác để sử dụng.





Tối 29-3, đi bộ trên đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Pramod phát hiện một phụ nữ đứng trước cửa nhà cầm điện thoại nên nhào đến giật rồi bỏ chạy. Nạn nhân tri hô nên công an và dân quân đuổi theo bắt giữ Pramod giao công an xử lý.



Nhận định hành vi của bị cáo là xâm phạm đến lợi ích của công dân Việt Nam, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung tại TP HCM nhất là nạn trộm cướp đang diễn biến phức tạp, đại diện VKSND TP HCM đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Theo Phạm Dũng (NLĐO)