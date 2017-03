Cướp hụt, xử sao mới đúng?

Sau khi nghị án kéo dài, ngày 18-7, TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tuyên phạt Lê Văn Là bốn năm tù, năm bị cáo khác từ hai năm chín tháng tù treo đến ba năm tù về tội cướp tài sản.

Vụ án này gây tranh cãi ở chỗ: Các bị cáo vừa chặn xe tính cướp tài sản thì nạn nhân đã chạy thoát. Vậy theo pháp luật hình sự, hành vi của các bị cáo ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hay phạm tội chưa đạt?

Hai lần cướp hụt

Theo hồ sơ, tối 10-1, Là đã rủ đồng phạm đi cướp xe máy để kiếm tiền tiêu xài và mua dao làm hung khí. Cả nhóm thống nhất địa điểm săn mồi là khu vực xã Đông Thạnh (Hóc Môn) vì nơi đây vắng người. Ngoài ra, họ cũng phân công nhau khá cụ thể là ai dùng xe máy làm nhiệm vụ tông vào xe người đi đường để chặn lại, ai xông vào khống chế nạn nhân…

Rạng sáng hôm sau, trên đường Đặng Thúc Vịnh, phát hiện một người chạy xe máy hiệu Nouvo ngược chiều, nhóm của Là định tổ chức cướp nhưng do chiếc xe chạy với tốc độ nhanh nên cả nhóm không thực hiện được.

Hậm hực đi tiếp, cả nhóm thấy phía ngược chiều có hai thanh niên điều khiển xe Attila Elizabeth chạy đến. Lần này, đồng phạm của Là chạy băng qua đường, va quẹt vào bánh sau của xe Attila để chặn lại. Tuy nhiên, cú va chạm chỉ làm chiếc Attila chao đảo và hai thanh niên ngồi trên đó rồ ga bỏ chạy luôn.

Nhóm của Là đi tiếp một đoạn thì bị lực lượng công an xã Đông Thạnh mời về trụ sở làm việc. Phát hiện ra âm mưu cướp tài sản, công an xã đã chuyển vụ việc cho Công an huyện Hóc Môn. Các bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Phạm tội ở giai đoạn nào?

Tại phiên xử hôm qua, đại diện VKS nhận định các bị cáo đã có sự chuẩn bị công cụ phương tiện, chọn địa bàn gây án, phân công trách nhiệm của từng người… nên đã cấu thành tội cướp nhưng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 18 BLHS.

Không đồng ý, luật sư bào chữa cho rằng hành vi của các bị cáo không thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt vì chưa thực hiện hành vi cướp. Luật sư lập luận: Khi các bị cáo va chạm vào đuôi xe máy của hai thanh niên, họ chỉ bị loạng choạng và bỏ chạy. Chính hai thanh niên trên cũng không biết được các bị cáo có ý định gì. Giả sử hai thanh niên ngã xuống và các bị cáo nhận ra đó là người quen thì các bị cáo sẽ không cướp.

Theo luật sư, trong trường hợp này phải xác định các bị cáo thuộc trường hợp chuẩn bị phạm tội theo Điều 17 BLHS mới chính xác. Từ đó, luật sư kiến nghị tòa tuyên bố các bị cáo không thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt như lời luận tội của đại diện VKS.

Sau khi nghị án, tòa đồng tình với đại diện VKS cho rằng các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Theo tòa, việc các bị cáo dùng xe máy tông vào đuôi xe máy của hai thanh niên đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản. Do hai thanh niên kia bỏ chạy thoát là yếu tố khách quan khiến các bị cáo không cướp được tài sản.

Tội phạm đã hoàn thành?

Nhận xét về vụ này, ThS Vũ Thị Thúy, giảng viên môn Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, lại có cái nhìn hoàn toàn khác.

Theo bà Thúy, Điều 133 BLHS về tội cướp tài sản đã quy định: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản…”. Như vậy, chỉ cần người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản và đã thực hiện một trong các hành vi trên thì tội cướp tài sản coi như đã hoàn thành.

Trong vụ án, các bị cáo đã có sự chuẩn bị để đi cướp tài sản. Trên thực tế, các bị cáo đã dùng xe tông vào phía sau xe của hai thanh niên với mong muốn hai thanh niên này té ngã để cướp tài sản. Hành vi tông vào đuôi xe của hai thanh niên chính là hành vi dùng vũ lực và tội cướp xem như đã hoàn thành. Việc các bị cáo không chiếm đoạt được tài sản là yếu tố khách quan, nằm ngoài ý chí của các bị cáo.

Vì vậy, bà Thúy khẳng định các bị cáo không ở trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội, cũng không thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Chính xác nhất thì tội phạm của các bị cáo đã hoàn thành.

Chuẩn bị phạm tội Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm. Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện. (Theo Điều 17 BLHS) Phạm tội chưa đạt Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. (Theo Điều 18 BLHS)

HỒNG TÚ