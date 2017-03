Cướp tài sản không thành cũng bị tội

Dũng cùng các đồng phạm là bạn bè, do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đến nhà một chủ tiệm tạp hóa ở ấp 1 (xã La Ngà) để cướp tài sản. Chiều 15-1-2009, cả bọn đi trên hai xe máy, mang theo ba dao nhọn giả bộ mua xăng, mì tôm, rượu... rồi dùng dao khống chế chủ quán để cướp tài sản nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt và tri hô nên phải bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an huyện Định Quán đã phối hợp với Công an xã La Ngà phát hiện, bắt giữ cả nhóm.