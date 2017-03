Cướp trong Làng Đại học, lãnh 32 năm tù

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 12-9 đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Dưỡng (SN 1990, quê Thanh Hóa) 17 năm tù và Trần Tất Do (SN 1989, quê Bình Phước) 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, trước đó Dưỡng bị TAND quận 9 tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” nên tổng hợp hình phạt mà bị cáo này phải thi hành là 24 năm tù.





Hành vi của Dưỡng (áo đỏ) và Do rất táo bạo nhằm cướp tài sản



Theo cáo trạng, thiếu tiền tiêu xài, được Dưỡng rủ đi cướp, Do gật đầu đồng ý.Tối ngày 7-9-2010, cả hai đón xe xuống khu Làng Đại học thuê phòng trọ ngủ qua đêm để điều nghiêng tình hình.Tối hôm sau, cả hai đi bộ ra cổng Trung tâm Phần mềm Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức) thì phát hiện anh Nguyễn Trọng Dương đang tâm sự với bạn gái trên xe máy hiệu Jupiter.Bị cáo Do dùng dao dí vào hông anh Dương yêu cầu đưa xe, anh Dương chống cự thì bị Do đâm vào người.Lúc này, Dưỡng lợi dụng lúc nạn nhân hoảng loạn nên lấy xe bỏ chạy thì bị bạn gái anh Dương kéo lại làm ngã xe.Anh Dương níu xe không cho cả hai tẩu thoát thì bị Dưỡng dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Hậu quả, anh Dương bị thương tật 39% vĩnh viễn.Sau khi gây án, Dưỡng và Do mang xe về Bình Phước tìm người ham xe giá rẻ bán lại. Trong lúc rao bán chiếc xe thì cả hai bị công an xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước kiểm tra bắt giữ.Qua điều tra, Dưỡng khai nhận trước khi thực hiện vụ án tại Làng Đại học, y đã cùng một đối tượng khác thực hiện vụ cướp xe máy tại quận 9 và bán được 1,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Vụ này, Dưỡng bị TAND quận 9 tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.Theo Ph. Dũng (NLĐO)