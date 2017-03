“Cướp” vàng của người tình

Từng có vụ na ná Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cần đang giận nhau nhưng vẫn ở cùng một nhà. Ngày 20-5-2012, do cần tiền nhưng vợ không chịu đưa nên canh lúc vợ vắng nhà, ông Cần cưa két sắt lấy tiền và vàng (tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng) đem đi chôn giấu. Khi vợ hỏi, ông Cần nói không biết nên vợ đi báo công an. Qua điều tra, công an kết luận chính ông Cần là người đã lấy tiền. Ông Cần thừa nhận và ra sau vườn cao su đào lấy tài sản lên. Sau đó, cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh đã xử lý ông Cần về tội trộm cắp tài sản. Ngày 19-8-2012, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt ông Cần bảy năm tù. Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM liên tục có bài phân tích, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm với lý do cần phải làm rõ số tài sản tang vật có bao nhiêu phần của ông Cần. Đầu tháng 7-2013, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm lần thứ hai đã bác truy tố của VKS, tuyên bố ông Cần không phạm tội trộm cắp tài sản. Theo tòa, tài sản bị trộm là tài sản chung của vợ chồng nhưng cơ quan điều tra không chứng minh được ông Cần có bao nhiêu tài sản trong đó. VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị theo hướng hủy toàn bộ bản án. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9-10-2013, đại diện VKS cấp trên đã rút kháng nghị của VKSND tỉnh Tây Ninh. Từ đó,Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đình chỉ vụ án này, tuyên bố ông Cần vô tội. H.TÚ Hành vi của bị cáo không đáng nhưng… Tôi đã từng yêu cầu cơ quan điều tra không khởi tố vụ án này vì thấy hành vi của bị cáo không đáng. Nhưng khi cơ quan điều tra khởi tố, thu thập hồ sơ chuyển sang thì tôi phải đề nghị phê chuẩn vì có đủ yếu tố cấu thành tội cướp. Dù đề nghị phê chuẩn vụ án và đề nghị mức án đối với bị cáo như vậy nhưng thật lòng tôi rất áy náy và cắn rứt lương tâm vô cùng. Nhưng biết sao được, hành vi của bị cáo là quá rõ ràng... Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa Tôi đã đặt tình cảm nhầm chỗ! Tình cảm của tôi đã đặt nhầm chỗ! Nếu quay lại, tôi đã không yêu một người như vậy, một người sẵn sàng đưa người từng tình cảm mặn nồng với mình vào vòng lao lý. Tòa tuyên tôi có tội với mức án như vậy khiến tôi chết mất. Tôi có thể chết nhưng không thể mang cái tội ghê gớm thế này. Sự nghiệp, tương lai, nghề nghiệp của tôi rồi sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi sẽ kháng cáo để tòa cấp trên xem xét… Bị cáo LÊ THỊ NGỌC MAI