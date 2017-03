Cướp vé số của người già: Hai năm tù

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài và thua số đề, Cường nảy sinh ý định tìm những người cao tuổi bán vé số cướp giật vé số để… cầu may. Ngày 27-5, Cường đi xe máy từ Diên Khánh xuống Nha Trang, thấy ông Lê Văn Mây đang bán vé số, Cường gọi ông lại đưa 20.000 đồng để mua hai tờ vé số. Khi ông May đưa hai cọc gồm 90 tờ vé số để Cường lựa, Cường giật hết rồi bỏ chạy. Đến trưa cùng ngày, Cường giật tiếp 114 tờ vé số của bà Nguyễn Thị Hạnh. Chưa hết, ngay sau đó Cường lại giật tiếp 312 tờ vé số của ông Nguyễn Cáo. Lần này bị cáo đã không gặp may vì bị người đi đường đuổi bắt giao công an. Tổng cộng Cường cướp giật 516 tờ vé số, trị giá 5.160.000 đồng.

HOÀNG VĂN