Cúp nước vì chưa đóng phí chung cư

Những hộ ít người thì chạy vạy bằng cách xin nước, mua nước ở các hộ kế bên; còn những hộ đông người thường xuyên có khách thì phải kiếm tiền đóng phí để được mở nước trở lại.









Ông Tuấn, người ngụ ở căn hộ 103 toà nhà Topaz tỏ ra bức xúc, cho biết phí ở đây thì quá nhiều thứ, thu một cách vô tội vạ. “Tiền phí quản lý hàng tháng, người dân đóng hàng tháng là được rồi, bảo phải đóng nguyên cả năm, nếu đóng hàng tháng thì tính lãi 1,5%.Do gia đình tôi thường xuyên có khách và khá đông người nên sau một ngày cúp nước là tôi phải kiếm tiền mà đóng để có nước. Kiểu hành xử thế này thật là quá đáng”, ông Tuấn nói. Tương tự, bà Hiền, sau nhiều ngày bị cắt nước, đến chiều 9.2 cũng đã phải mang tiền đến ban quản lý mà đóng. Nước đã mở nhưng bà còn hậm hực. “Sẽ tổ chức cuộc họp và đưa vấn đề này ra để làm sáng tỏ”, bà Hiền nói.Chiều 9.2, trao đổi với phóng viên, đại diện ban quản lý chung cư Sài Gòn Pearl cho rằng, “người dân phản ánh là quyền của người dân, họ muốn nói như thế nào họ nói, chúng tôi không thể cấm được. Ở đây vẫn còn có chính quyền địa phương và chính quyền địa phương đang tiếp nhận vấn đề và sẽ xử lý, chúng tôi tôn trọng giải pháp mà chính quyền địa phương đưa ra”.Cũng theo vị đại diện này, quỹ, phí hàng năm đều có quy định người dân phải đóng để ban quản lý có tiền chi phí cho các hoạt động ở chung cư. Người dân ở chung cư rất nhiều, hơn 2.000 căn hộ, mỗi người có những suy nghĩ khác nhau nên đôi bên chưa đi đến một hướng chung, một cái nhìn chung khiến ban quản lý không thu được phí, không có tiền chi dùng. Ban quản lý chung cư khuyến khích người dân có gì thắc mắc thì tổ chức một cuộc họp, mời đại diện chủ đầu tư, đại diện ban quản lý đến dự để giải thích những vấn đề đó. Nếu giải thích đó được người dân chấp nhận thì nên vui lòng đến ban quản lý đóng tiền. “Cách tốt nhất bây giờ là người dân nào chưa đóng phí nên đóng để được có nước.Còn sau đó có những thắc mắc gì sẽ được ban quản lý, chủ đầu tư và người dân họp lại với nhau để đưa ra một giải pháp chung, thống nhất”, vị đại diện này cho biết.Ông Nguyễn An, phó giám đốc công ty cổ phần cấp nước Gia Định, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước cho chung cư này cho biết, đây là vấn đề nội bộ của chung cư, đơn vị cấp nước không thể can thiệp. “Tuy nhiên hành động cúp nước chỉ vì chưa đóng phí dịch vụ là việc làm không thể chấp nhận, chúng tôi đã cử một số nhân viên xuống chung cư này tìm hiểu và sẽ có những tác động về vấn đề này”, ông An nói.Theo Hồ Quang (SGTT.VN)