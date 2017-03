Cứu 36 thuyền viên trên tàu Quảng Nam bị nạn ở Trường Sa

Tàu QNa 95959-TS được lai dắt vào bờ an toàn.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm VNMRCC khu vực 4 (Nha Trang MRCC), vào tối 5-4 đơn vị nhận được tin báo khẩn cấp từ ông Phạm Phú Thành (49 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), thuyền trưởng tàu cá QNa 95959-TS về việc tàu đang đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa đã bất ngờ bị hỏng máy, mất khả năng điều động nên phải thả trôi nhiều ngày trên biển. Lúc này trên tàu có 36 thuyền viên đang trong tình trạng nguy hiểm, tinh thần hoảng loạn và yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Đại diện Trung tâm Nha Trang MRCC trao quà cho các thuyền viên bị nạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm VNMRCC điều động tàu SAR27-01 lên đường cứu nạn ngay trong đêm 5-4. Đến 13 giờ 45 phút ngày 6-4, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu cá QNa 95959-TS, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn. Do ảnh hưởng của cơn bão Maysak, sóng to, gió lớn lên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, các thuyền viên cũng được đưa lên bờ an toàn để chăm sóc. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.





Sức khỏe các thuyền viên đã ổn định sau khi được cứu lên bờ.



Thuyền trưởng Phạm Phú Thành cho biết, tàu QNa 95959-TS có công suất 750CV, chuyên hành nghề câu mực, ra khơi ngày 5-3. Khi đến khu vực ngư trường phía Tây quần đảo Trưởng Sa thì gặp gió lớn nên tàu phải xuôi về phía Đông đảo Trường Sa lớn thả neo. Đến ngày 2-4 thì bị nạn.