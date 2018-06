Cựu chủ tịch lý giải giao đất vàng rẻ khó tin!

Chiều 27-6, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bé, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh cho doanh nghiệp thuê khu đất rộng 974 m2 tại số 10 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang chỉ hơn 4,5 tỉ đồng, tính theo mục đích sử dụng đất.

Đây là khu đất mà qua vài động tác, từ liên doanh nhà nước đã rơi vào tay tư nhân thành một tổ hợp khách sạn, nhà hàng 14 tầng với 168 phòng nghỉ khách sạn bốn sao, không đúng như mục đích khi lập liên doanh ban đầu.

Cho thuê giá rẻ đến khó tin

Như chúng tôi đã thông tin, khu đất vàng giáp hai mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám-Trần Văn Ơn được tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Điện ảnh - Dịch vụ văn hóa Sao Việt (Công ty Sao Việt) thuê 50 năm không qua đấu giá để thực hiện dự án Trung tâm Điện ảnh - Dịch vụ văn hóa Sao Việt gọi tắt là Trung tâm Sao Việt).

Theo ông Nguyễn Bé, tháng 11-2015 tỉnh ra quyết định cho Công ty Sao Việt thuê trả tiền thuê đất một lần theo bảng giá đất năm 2013 của tỉnh.

Theo thông báo nộp tiền thuê đất của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 1-2016, Công ty Sao Việt được giảm 2,3 tỉ đồng tiền thuê đất theo chính sách xã hội hóa. Do đó, tổng số tiền thuê đất trong 50 năm mà chủ đầu tư này phải nộp chỉ 4,5 tỉ đồng. “Việc xác định giá đất của dự án như trên là đúng theo quy định và theo giá đất quy định tại bảng giá đất” - phó giám đốc Sở Tài chính trần tình.



Từ dự án trung tâm điện ảnh, dịch vụ văn hóa, khu đất vàng biến thành tổ hợp khách sạn-nhà hàng mà giá cho thuê chỉ 4,5 tỉ đồng trong 50 năm. Ảnh: TẤN LỘC

Tính ra mỗi năm Công ty Sao Việt chỉ tốn 91 triệu đồng trả tiền thuê mảnh đất vàng gần 1.000 m2 này.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho rằng giá cho thuê đất của dự án trên là do Sở TN&MT trình hồ sơ giá đất để hội đồng giá của tỉnh thẩm định. “Việc cho rằng thấp hay cao phải dựa vào vị trí, loại đất, đặc điểm về quy hoạch sử dụng đất, thời điểm tính giá đất để đánh giá so với giá thị trường tại vị trí, thời điểm, đặc điểm của khu đất so sánh…” - phó giám đốc Sở Tài chính nói.

Hiện đất mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám rao bán trên các sàn bất động sản có giá thấp nhất là 240 triệu đồng/m2.

“Để Nhà nước quản lý thì lãng phí!”

Theo hồ sơ, đầu năm 2013, Khánh Hòa cho phép Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa (thuộc Sở Văn hóa-Thể thao) và Công ty TNHH Tân Thịnh Phát (TP Nha Trang) thành lập công ty liên doanh để thực hiện dự án Trung tâm Sao Việt trên khu đất.

Tháng 8-2013, tỉnh thu hồi khu đất, giao cho Công ty Sao Việt để thực hiện dự án Trung tâm Sao Việt. Tháng 10-2014, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh thời điểm đó, ra kết luận cho Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa rút khỏi liên doanh trên. Từ đó, thay vì xây dựng một trung tâm điện ảnh, dịch vụ văn hóa như mục tiêu ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Sao Việt xây dựng một tổ hợp khách sạn-nhà hàng 14 tầng với 168 phòng nghỉ khách sạn bốn sao.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Chiến Thắng cho rằng mục đích giao khu đất vàng trên cho tư nhân là để TP Nha Trang phát triển, tạo việc làm, thu ngân sách nhà nước, thu được tiền sử dụng đất. “Để Nhà nước quản lý lãng phí lắm nên kêu gọi xã hội hóa để doanh nghiệp họ làm” - ông nói.

Giải thích việc cho thuê đất với giá quá thấp, ông Thắng nói: Giá thực hiện theo quy định, có hội đồng giá, cơ quan định giá, hội đồng thẩm định giá chứ không phải chủ tịch quyết định. “Hiện thanh tra đang làm. Mình còn giải trình nữa. Chính sách của mình hay thay đổi, lúc thì thế này lúc thế nọ. Mình lấy cái bây giờ soi cái lúc trước nó khập khiễng nhiều thứ” - ông nói,

Trước ý kiến cho rằng đưa đơn vị nhà nước vào rồi rút khỏi liên doanh là để né đấu thầu, giao đất vàng cho tư nhân, ông Thắng nói: “Cái đó do cấp dưới đề nghị. Nếu đóng tiền để liên doanh thì tiền đâu mà đóng. Vấn đề là có sản phẩm cho xã hội mà không cần dùng ngân sách. Mình dùng ngân sách để lo những chuyện khác. Cái này chưa cần dùng ngân sách!”.

Theo cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khi đương chức ông chỉ cho dự án Trung tâm Sao Việt làm khách sạn-nhà hàng ở phần sau khu đất. Việc cho thay đổi thiết kế, biến một dự án văn hóa thành tổ hợp khách sạn-nhà hàng là do nhiệm kỳ sau điều chỉnh. Ông thừa nhận dự án Trung tâm Sao Việt đã bán lại cho một chủ đầu tư khác. “Người ta cứ nghi tôi có cổ phần trong đó nhưng tôi không có!” - ông Thắng nói.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định là làm cho tỉnh hết rồi! “Cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì được, cái gì chưa được thì để cơ quan chức năng họ làm chứ mình mệt mỏi lắm! Làm sao mà đúng hoàn toàn 100% được. Tôi cũng tự nhận thế nhưng là vì sự phát triển của tỉnh thôi!” - ông Thắng nói.