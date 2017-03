Cứu cô gái trẻ “ngáo đá” lao ra đường chặn xe

Chiều 22-2, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, cho biết, đã kịp thời cấp cứu bệnh nhân tên H (20 tuổi) bị “ngáo đá” quá nặng. Tối 17-2, xe cấp cứu 115 chở H đến Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, trong tình trạng bị ngáo đá không còn nhớ họ tên mình và bố, mẹ, quê quán. Được biết, người dân phát hiện H bị “ngáo đá” quá nặng bên đường ở TP Vinh nên đã gọi xe cấp cứu đến chở cô này đi bệnh viện. Lúc này các “bạn chơi” của H đã “cao chạy xa bay” để lại một mình H nên không ai biết H nhà ở đâu. Trong người H không có một xu dính túi, không có giấy tờ tùy thân, có một chiếc điện thoại cũ nhưng không có sim. Do vậy phía bệnh viện không thể biết để liên lạc với người thân đến chăm sóc.





Các y, bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu H bị “ngáo đá” quá nặng. Ảnh: Đ.LAM

Khi được đưa đến khoa cấp cứu, H xỉu rồi tỉnh dậy vật vã, hốt hoảng. Sau đó bất ngờ H chạy lao ra đường chặn xe trong tình trạng ảo giác nặng. Các y, bác sĩ và người dân phải rất vất vả mới đưa được H trở vào BV để cấp cứu kịp thời. Sau khi tỉnh, sức khỏe bình phục trở lại, H đã trốn viện ra về.

Đ.LAM