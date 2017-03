Cựu công an chiếm đoạt ôtô tự lái

Ngày 20/8, Vũ Trọng Hiếu (31 tuổi, quận Thanh Xuân) bị TAND Hà Nội xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, năm 2009, khi đang làm Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hiếu làm một giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân giả bằng phương pháp chụp ảnh màu. Ngày 19/3/2009 khi ra khỏi ngành công an, Hiếu đã nộp lại giấy chứng nhận thật.

Vũ Trọng Hiếu tại tòa sáng nay. Ảnh: VD

Sau thời điểm này, Hiếu tới thuê xe tự lái của anh Tường (ở tỉnh Vĩnh Phúc), đưa giấy chứng nhận giả thế chấp cùng bản photo hộ khẩu giả và một chiếc xe máy.

Hiếu viết cam kết với nội dung: “Tên tôi là Vũ Trọng Hiếu, Đội cảnh sát trật tự công an quận Hoàng Mai, do yêu cầu công việc phải đi công tác tôi cần thuê một xe Innova của anh Tường cùng toàn bộ giấy tờ xe… Hiện nay giấy phép lái xe của tôi đang bị công an quận Hai Bà trưng giữ vì lỗi đỗ xe dưới lòng đường sai quy định, theo giấy hẹn 10 ngày sau tôi mới lấy được bằng”.

Sau chuyến đi Hòa Bình, ngày 24/6/2009, khi về anh ta mang xe đặt lấy 175 triệu đồng để trả nợ. Hết 10 ngày thuê xe, Hiếu xin anh Tường gia hạn và đưa 10 triệu đồng. Rồi anh ta nêu nhiều lý do để hoãn trả xe hết lần này đến lần khác. Đến ngày 22/7/2010, Hiếu không đem trả xe dù anh Tường nhiều lần liên lạc. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được chiếc xe.

Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội phạt Hiếu 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một năm do làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức.

Cùng với bản án 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa thi hành án, Hiếu phải nhận hình phạt tổng cộng 16 năm 6 tháng.

Theo Việt Dũng (VNE)