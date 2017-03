Cứu dân trên biển của ta, sao Trung Quốc cản được?

Cản trở khi đưa ngư dân vào bờ cấp cứu Trước đó, ngày 30-5, nhận được thông tin tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Tấn Sinh làm chủ đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa nhưng trên tàu có một thuyền viên tên Phạm Thanh Ngọc bị khó thở, sức khỏe yếu. Đến ngày 31-5, ngư dân này bị choáng, chân sưng, bụng to nguy hiểm đến tính mạng nên lực lượng MRCC đã lên đường đi cứu nạn và đưa nạn nhân vào bờ nhưng lúc vào bờ thì bị tàu hải giám TQ ngăn cản. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng vượt qua và đưa ngư dân vào bờ an toàn.