Cứu được 6 thuyền viên trên con tàu VTP26 mất tích

Clip tàu Hải đội 2, lên đường tìm kiếm cứu 10 thuyền viên mất tích trên biển Cửa Lò, Nghệ An.

+Đến 10 giờ 40 phút, có 6 thuyền viên trên tàu bị nạn được cứu sống

Tại cuộc họp chỉ đạo về phòng chống thiên tai sáng nay (17-7), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan huy động lực lượng khẩn cấp, tập trung tìm kiếm con tàu VTP 26 và các thuyền bị mất tích khi con tàu này từ Quảng Ninh đi Cửa Lò (Nghệ An) thì gặp bão số 2.



Một sà lan bị sóng đánh chìm trong bão số 2

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều 2 tàu SAR chuyên dụng từ Đà Nẵng và Hải Phòng ra Nghệ An để tìm 10 thuyền viên trên tàu vận tải VTP 26 mất tích.

Trước đó, ngày 16-7 tàu VTP 26 tải trọng 5.100 tấn chở 4.700 tấn than phải dừng hành trình, neo đậu ở khu vực biển Hòn Ngư (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Tiếp đó khoảng 2g sáng Trung tâm cơ quan cứu nạn tỉnh Nghệ An nhận được tín hiệu cấp cứu từ VTP 26.



Tuy nhiên, tại thời điểm nhận thông tin cứu hộ, bão số 2 đã ập vào bờ gây mưa lớn, lốc xoáy vì thế không phương tiện nào có thể ra trực tiếp ứng cứu nên con tàu đã chìm dần cùng 13 thuyền viên.



Khu vực nơi tàu VTP26 mất tích

Đến khoảng 9g12 sáng nay, thông tin ban đầu đã cứu được ba thuyền viên, hiện vẫn còn 10 thuyền viên mất tích.



Đến thời điệm hiện tại, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, đại diện Bộ GTVT, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang dốc lực tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích trên khu vực biển Hòn Ngư.

+Tại cuộc họp sáng nay, ngoài việc chỉ đạo tập trung mọi lực lượng, phương tiện... tìm bằng được những thuyền viên bị nạn trên tàu VTB26, Phó Thủ tướng Trịnh Đình còn yêu cầu các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão số 2. Nhanh chóng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, trong đó tập trung cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất... tập trung khắc phục các sự cố, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc, điện.

Các Bộ liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ địa phương khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả bão số 2...