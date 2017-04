Cựu GĐ Sở Y tế Long An phản bác chuyện ngăn xuất cảnh

Người mang 400 triệu tặng ông Liêm là em trai một lãnh đạo tỉnh Ông Lê Thanh Liêm khi còn làm giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An đã mang phong bì 400 triệu đồng do doanh nghiệp tặng nộp cho cơ quan. Theo ông Liêm, tối 21-12-2014, sau khi DNTN Huỳnh Luông (huyện Đức Hòa, Long An) trúng thầu thi công dự án san lấp mặt bằng công trình xây dựng BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường) trị giá khoảng 19 tỉ đồng, ông Đỗ Hữu Quân (có làm ăn chung với DNTN Huỳnh Luông) đã tới nhà ông Liêm tại TP Tân An gửi 500 triệu đồng (nhưng ngay sau đó đã mượn lại 100 triệu đồng). Dù ông Liêm từ chối nhận và cho biết sẽ đem nộp cho cơ quan nhưng ông Quân vẫn để tiền lại rồi ra về. Sáng 22-12-2014, ông Liêm đã đem số tiền trên nộp cho thủ quỹ cơ quan. Theo phiếu thu tiền do thủ quỹ và ông Liêm cùng ký tên thì lý do nộp tiền được ghi là “nhận tiền hỗ trợ của ông Đỗ Hữu Quân”. Trao đổi với PV, ông Liêm nói ông đã từng phản đối việc xây dựng công trình BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa tại địa điểm hiện nay (phường 1, thị xã Kiến Tường). “Đây là khu vực đất sâu, san lấp rất tốn chi phí. Chỉ nhà thầu san lấp là có lợi” - ông Liêm cho hay. Cũng theo ông Liêm, dự án này hiện đã san nền xong và chỉ riêng phần san lấp đã tốn khoảng 19 tỉ đồng. Ông Liêm cho biết ông Quân là em ruột của ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An lúc đó (nay là phó bí thư Tỉnh ủy Long An - PV). Ông Liêm nói lúc đầu ông không biết người cho tiền có làm ăn chung với doanh nghiệp trúng thầu. Sau khi ký hợp đồng ngày 10-12-2014, Sở Y tế tỉnh Long An đã chuyển tạm ứng cho doanh nghiệp này 4 tỉ đồng. Sau đó đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập phát hiện có dấu hiệu sai phạm ở nhiều khâu trong giai đoạn đấu thầu của dự án nên đã báo cáo đề nghị UBND tỉnh chuyển sang cơ quan điều tra. Ngày 4-9-2015, UBND tỉnh Long An đã ký quyết định chuyển hồ sơ của đoàn kiểm tra liên ngành về dự án san lấp mặt bằng BV Mộc Hóa sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để điều tra dấu hiệu sai phạm.