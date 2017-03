Cựu giám đốc Ngân hàng Phương Nam lĩnh án chung thân

Sau 5 lần phải hoãn phiên xử vì nhiều lý do, ngày 2-3/8 phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Gái (49 tuổi, quận Đống Đa) mới diễn ra trọn vẹn. Do bị cáo tỏ ra yếu mệt, say ôtô nên nhân viên y tế được bố trí túc trực.

VKS cáo buộc, khi đương chức Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, bà Gái đã vay, chiếm đoạt hơn 15,2 tỷ đồng của 5 chủ nợ .

Cụ thể, từ tháng 4 đến 7/2007, bà Gái 12 lần vay tiền của ông Phạm Quang Tuấn (quận Hai Bà Trưng), tổng cộng hơn 12,8 tỷ đồng. Trong số này, người vay chỉ trả nợ được gần 6 tỷ đồng. Trong tháng 10/2007, bà Gái tiếp tục chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Toán Hùng (huyện Gia Lâm) khi vay 2,4 tỷ đồng và nhận tiền 1,2 tỷ đồng tiền bán nhà nhưng không chịu giao nhà...

Trần Thị Gái bị tuyên phạt tù chung thân. Ảnh: C.T

Nhận định, bà Gái đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 15 tỷ đồng của các bị hại và không có khả năng khắc phục, HĐXX phạt bị cáo án tù chung thân. Mức phạt cao hơn so với đề nghị 18-20 năm tù của VKS.

Theo N.Anh (VNE)