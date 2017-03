Cứu hộ thành công 64 cá thể tê tê quý hiếm

Trong 64 cá thể Tê tê trên có 56 cá thể tê tê có trọng lượng 232 kg được Công an huyện Nga Sơn và các trinh sát Phòng 5 – Cục 49 - Bộ Công an phát hiện thu giữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 6 cá thể tê tê từ VQG Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An) và 1 cá thể tê tê từ cảnh sát môi trường tỉnh Nghệ An (CSMT Nghệ An) thu giữ; một cá thể tê tê do một người dân tại TP.HCM bàn giao.

Đặc biệt, có hai cá thể tê tê là tê tê vàng (Manis pentadactyla) – là loài đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng rất cao ở Việt Nam. Việc tiếp nhận số tê tê trên, đặc biệt là hai cá thể tê tê vàng được đánh giá đóng vai trò quan trọng hoạt động bảo tồn vì rất khó để tìm thấy tê tê vàng ở Việt Nam bởi loài này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Đây cũng là lần thứ 2 sau 10 năm, chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê (CPCP) tiếp nhận tê tê vàng với tổng số chỉ 3 cá thể.

Thông tin cho biết, trong số 6 cá thể tê tê vừa được bàn giao, có bốn cá thể đã bị thương nặng do bẫy, hai cá thể còn lại sức khỏe tốt. Hiện, tất cả các cá thể tê tê nói trên đang được CPCP tại VQG Cúc Phương chăm sóc, phục hồi.

Dự kiến, đầu tháng 9, khi các cá thể tê tê phục hồi sức khỏe sẽ được thả về tự nhiên.





Hàng chục cá thể tê tê đã được cứu hộ thành công.





Các cá thể tê tê được cứu hộ từ nhiều địa điểm khác nhau.





Trong đó có không ít cá thể bị thương, yếu.





Trong số đó có hai cá thể tê tê vàng, là loại đặc biệt quý hiếm.





Các cá thể đang được chăm sóc tại VQG Cúc Phương.





Tê tê được chăm sóc để nhanh chóng được trở về với tự nhiên.





Hiện tại số lượng các cá thể tê tê đang sụt giảm nghiêm trọng trong tự nhiên do con người săn bắt và mất môi trường sống.